Dramat Legii. Najlepszy strzelec w Ekstraklasie nie zagra do końca sezonu

Legia Warszawa nie ma większych szans nie tylko na mistrzostwo Polski, ale nawet na ligowe podium. Dlatego też jedyną okazją na awans do europejskich pucharów w przyszłym sezonie jest dla drużyny Goncalo Feio finał Pucharu Polski z Pogonią Szczecin, który odbędzie się w piątek 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Wiadomo już jednak, że Legia podejdzie do najważniejszego meczu w tym sezonie osłabiona. Chodzi o Bartosza Kapustkę, który jeszcze w półfinale Pucharu Polski z Ruchem Chorzów na początku kwietnia uszkodził więzadło poboczne w kolanie.

- Myślę, że klub na dniach ogłosi to w szczegółach, ale wiele wskazuje na to, że to dla niego koniec sezonu - stwierdził na temat 28-letniego pomocnika Goncalo Feio po poniedziałkowym meczu z Lechią Gdańsk, wygranym przez Legię 2:1.

Słowa swojego szkoleniowca potwierdziła w czwartek Legia Warszawa, publikując lakoniczny komunikat nt. stanu zdrowia Kapustki. 28-latek opuści finał Pucharu Polski i w tym sezonie już nie zagra.

- Bartosz Kapustka zgodnie z planem przechodzi rehabilitację po urazie kolana i jest w trakcie pierwszego, zachowawczego etapu leczenia. Sztab codziennie pracuje nad powrotem do treningów naszego pomocnika. Informujemy, że Bartek niestety nie pomoże już drużynie na boisku w sezonie 2024/25 i dołączy do niej w późniejszym terminie. Życzymy mu zdrowia i wytrwałości - napisał w mediach społecznościowych klub z Warszawy.

Choć do wiosennej formy Kapustki kibice Legii mieli wiele zastrzeżeń, to był on podstawowym pomocnikiem w zespole Goncalo Feio i najlepszym strzelcem warszawskiej drużyny w Ekstraklasie z dorobkiem dziewięciu trafień. We wszystkich rozgrywkach sezonu 2024/25 Kapustka strzelił 12 goli i zaliczył cztery asysty w 41 spotkaniach.