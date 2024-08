Raków Częstochowa potwierdził hitowy transfer! Długo na niego czekali

Zespół z Częstochowy od początku lata rozglądał się za możliwością wzmocnienia środka obrony. Raków zmaga się bowiem z wieloma problemami zdrowotnymi na tej pozycji. Z gry od początku sezonu wyłączony jest Zoran Arsenić, a poważnej kontuzji kolana nabawił się Bogdan Racovitan i może nie zagrać już w bieżących rozgrywkach.

Raków ze szpitalem w defensywie. Mosór odpowiedzią na bolączki?

Raków postanowił nie szukać koniecznie poza granicami naszego kraju, a kandydata na wzmocnienie odnalazł w Ekstraklasie. Mowa o Arielu Mosórze, 21-latku z Piasta Gliwice. Syn byłego defensora Piotra Mosóra to od kilku lat ważna postać w defensywie gliwiczan. W Ekstraklasie debiutował w 2020 roku jeszcze jako piłkarz Legii Warszawa, ale tam nie mógł liczyć na taką szansę, jaką oferował mu zespół ze Śląska.

Odkąd w sezonie 2021/22 wskoczył do pierwszego składu Piasta, z rzadka opuszcza go do dziś. Mimo młodego wieku ma na koncie już prawie 100 meczów w Ekstraklasie, a w poprzednich okienkach transferowych bardzo mocno chciało go sprowadzić norweskie Molde. Zawodnik nie był jednak przekonany co do tego kierunku i odmówił transferu.

Ariel Mosór może zadebiutować przeciwko... Piastowi

Piast był ponoć mocno zdeterminowany, by jeszcze albo zarobić na Mosórze, któremu w czerwcu 2025 roku kończył się kontrakt, albo ów umowę z nim przedłużyć. Szansę zwietrzył Raków. Jeszcze w lipcu TVP Sport informowało, że częstochowianie mogą wyłożyć milion euro za Mosóra. Wówczas nic z tego nie wyszło, ale niedawno temat powrócił i teraz został sfinalizowany.

Raków poinformował, że 21-latek oficjalnie został ich piłkarzem. Podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku. Kwota transferu nie została ujawniona. Mosór nie zadebiutuje już w najbliższej kolejce Ekstraklasy, bo Raków gra dziś (piątek 23 sierpnia) o 20:30 na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Ale za tydzień być może już tak. W piątek 30 sierpnia o 20:30 częstochowianie zmierzą się u siebie z... Piastem Gliwice.