Polski sędzia przyznał się do potwornych czynów. Może się wywinąć. Ujawniamy

W środowisku szeptało się o tym od dłuższego czasu, ale mało kto zdawał sobie sprawę ze skali dramatu. Dopiero w poniedziałek Sport.pl ujawnił szczegóły sprawy Krzysztofa J., sędziego ekstraklasy, do niedawna sędziującego również mecze międzynarodowe. Dotarliśmy do treści oskarżenia i dowiedzieliśmy się od rzecznika prokuratora, że J. przyznał się do winy.

Opis jego zachowań budzi wzburzenie. "Krzysztofowi J. zarzucono, że od grudnia 2023 r. do 18 marca 2024 r. w Chełmnie znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną w ten sposób, że ubliżał jej słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał i wyśmiewał podważając jej kobiecość, kierował groźby pozbawienia życia oraz popsucia jej opinii w środowisku sędziowskim, sugerował popełnienie samobójstwa, bił pięściami po ciele, miażdżył nos, deptał po stopach, przypierał do mebli, wyrywał włosy, wykręcał ręce i nogi w stawach, kopał po ciele, przygniatał kolanem do klatki piersiowej, gryzł, szczypał, ciągnął za piersi, a także podduszał powodując w ten sposób zasinienia i otarcia naskórka na jej twarzy i kończynach, tj. popełnienie przestępstwa znęcania się (art. 207 par. 1 Kodeksu karnego)" - czytamy.

- W toku postępowania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia - dodał prokurator Andrzej Kukawski, Rzecznik Prasowy Prokuratora Okręgowego w Toruniu. W tej sprawie szokuje jednak nie tylko treść zarzutów. Zaskakuje też decyzja prokuratora, by zakończyć ją warunkowym umorzeniem.

Warunkowe umorzenie postępowanie to jeszcze nic pewnego. Adwokat pokrzywdzonej przekonuje: "Nie można pobłażać tego rodzaju zachowaniom"

Taki wniosek wpłynął do Sądu Rejonowego w Chełmnie 27 czerwca. Co ważne: warunkowe umorzenie postępowania karnego nie oznacza niewinności. Wręcz przeciwnie. Przy tym wyroku uznaje się pełną winę sprawcy (a Krzysztof J. przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów), ale odstępuje od wymierzenia kary. Dla osoby, która ze względu na wykonywany zawód - policjanta, żołnierza czy sędziego piłkarskiego właśnie - nie może być karana, to rozwiązanie wręcz idealne, bo formalnie pozostaje się osobą niekaraną.

Kukawski przedstawił Sport.pl, czym kierował się prokurator, gdy wnioskował o warunkowe umorzenie postępowania. - Okoliczności popełnienia zarzuconego Krzysztofowi J. czynu nie budziły wątpliwości, społeczna szkodliwość czynu nie była znaczna, podejrzany nie był dotąd karany, zaś jego właściwości i warunki osobiste, w tym dotychczasowy sposób życia uzasadniały przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa - podał Kukawski i dodał, że dotychczas sąd nie zajął się wnioskiem prokuratora.

Krzysztof J. nie chciał komentować tej sprawy. Porozmawialiśmy natomiast z adwokatem jego ofiary - Remigiuszem Rasmusem z Kancelarii Adwokackiej Schlesinger.

- Potwierdzam, że prokuratur złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. My natomiast będziemy przekonywać sąd, że społeczna szkodliwość czynu jest większa, niż przyjął to prokurator, więc nie powinno dojść do warunkowego umorzenia postępowania, lecz powinna zostać wymierzona sprawcy odpowiednia kara. Przy takich czynach, jak opisane w treści zarzutów, w mojej ocenie i ocenie mojej klientki, warunkowe umorzenie byłoby zbyt łagodnym potraktowaniem pana Krzysztofa J. Nie można pobłażać tego rodzaju zachowaniu - mówi Rasmus.

"Rzadko tego typu sprawy kończą się warunkowym umorzeniem"

- Pan Krzysztof J. wnioskował właśnie o to, żeby prokurator złożył wniosek o umorzenie postępowania. I prokurator rzeczywiście takie rozwiązanie zaproponował. Teraz sąd rozstrzygnie, czy takie rozstrzygnięcie jest uzasadnione, czy nie. Muszę przyznać, że rzadko tego typu sprawy kończą się warunkowym umorzeniem. Jeśli tak się dzieje, to najczęściej wtedy, kiedy strony się pojednają. Nam zależy na tym, by sąd przeprowadził całe postępowanie dowodowe, miał możliwość usłyszenia, co do powiedzenia ma pokrzywdzona, na rozprawie zapoznał się z materiałami sprawy, w tym zeznaniami świadków i na tej podstawie ocenił, jaka powinna być reakcja karna na zachowanie Krzysztofa J. - wyjaśnia adwokat pokrzywdzonej.

I tłumaczy: - Przestępstwo znęcania się jest zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Sąd może jednak zmienić kwalifikację czynu na znęcanie ze szczególnym okrucieństwem, a wtedy kara wynosi od roku do dziesięciu lat więzienia. Pamiętajmy, że to sąd prawnie kwalifikuje czyn pod dany artykuł po ustaleniu stanu faktycznego sprawy. Prokurator tylko proponuje to w akcie oskarżenia lub – jak w tym wypadku - we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. W tym przypadku wskazał na art. 207 par. 1 (przestępstwo znęcania się).

Czym jest społeczna szkodliwość czynu? Prokurator stwierdził, że w tym przypadku nie była znaczna

Prokurator wnioskował o warunkowe umorzenie postępowania m.in. ze względu na to, że społeczna szkodliwość czynu nie była znaczna. Czym jest społeczna szkodliwość czynu? Jeśli zajrzymy do art. 115 KK, znajdziemy zapis: "Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego lub zagrożonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia".

O wytłumaczenie tego terminu poprosiliśmy Remigiusza Rasmusa. - Inaczej mówiąc, rozpatrując stopień społecznej szkodliwości czynu, bierzemy pod uwagę, w jakich okolicznościach do niego doszło, kto kim był wobec siebie, jak długo trwały opisywane zdarzenia, jaki był ich stopień natężenia i o jakiego rodzaju zachowania chodziło. Znęcaniem jest bowiem zarówno notoryczne wyzywanie swojego partnera i obrażanie go, ale też bicie go. W obu przypadkach mówimy o znęcaniu, ale stopień społecznej szkodliwości jest różny. W drugim przypadku znacznie większy - wyjaśnia.

- Dalej wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości mają skutki danego zachowania. Można kogoś obrażać, ale można też wyrządzać krzywdę fizyczną, powodując obrażenia ciała, czasami trwałe, jak np. wybicie dwóch przednich zębów. W takich sytuacjach stopień społecznej szkodliwości jest różny. Trzeba też uwzględnić, jak długo trwało znęcanie się. Czy był to tydzień, miesiąc, rok czy dziesięć lat. Uwzględnia się też, z jakiego powodu działał sprawca, np., czy znęcanie sprawiało mu przyjemność czy też kierowały nim inne motywy - dodaje.

- Resumując, wiele czynników ma wpływ na określenie stopnia społecznej szkodliwości czynu. Każdy ma inną wrażliwość, inny system wartości, więc dla każdego stopnień szkodliwości może być inny, niemniej konieczne jest ustalenie obiektywnego stopnia społecznej szkodliwości. Uważam, że o warunkowym umorzeniu możemy mówić np. wtedy, gdy ktoś oszuka kogoś np. na kwotę 5 tys. zł, ale zreflektuje się, że popełnił błąd, odda te pieniądze, przeprosi i wyrazi skruchę. Wówczas możemy powiedzieć, że ktoś popełnił przestępstwo, ale był to jednostkowy wybryk, naprawił szkody, wypadek nie był dużej wagi, uderzył się w pierś, więc nie ma sensu karać takiej osoby, tylko zastosować właśnie warunkowe umorzenie postępowania - tłumaczy.

Posiedzenie w sądzie, na którym zostanie rozstrzygnięta kwestia, czy uwzględnić wniosek prokuratora, czy skierować sprawę na rozprawę i przeprowadzić postępowanie dowodowe, odbędzie się 5 listopada 2024 r.