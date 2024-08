Jagiellonia bierze piłkarza z Anglii. Szykuje się prawdziwa sensacja

Wygrane z Puszczą Niepołomice, Radomiakiem Radom i Stalą Mielec dają Jagiellonii Białystok pozycję lidera w tabeli Ekstraklasy. Mistrzowie Polski z dobrej strony pokazali się już także w europejskich pucharach. Pewne zwycięstwo w dwumeczu z FK Poniewież zagwarantowało awans do fazy ligowej europejskich pucharów.

REKLAMA

Zobacz wideo Mierzejewski szczerze o reprezentacji Polski! Nagle podszedł Probierz...

Jagiellonia się wzmacnia. Ciekawy transfer na horyzoncie

Niewykluczone, że wkrótce kibicom z Podlasia przybędzie dobrych wiadomości. Drużynę wkrótce może zasilić spadkowicz z Premier League. O takiej możliwości pisze portal Meczyki.pl. - Według naszych informacji do Białegostoku może trafić Darko Churlinov. To 24-letni pomocnik mogący wystąpić na praktycznie każdej pozycji w ofensywie - ale zwłaszcza na skrzydłach - czytamy we wspomnianym źródle.

Potencjalny nowy nabytek miałby dołączyć do zespołu z Białegostoku na zasadzie wypożyczenia. Jak podają Meczyki.pl, mistrzowie Polski osiągnęli już porozumienie z zawodnikiem. Teraz czas na dopięcie szczegółów z jego klubem.

Churlinov to zawodnik, który w 2022 roku zamienił VfB Stuttgart na Burnley. Macedończyk zagrał siedem meczów w Championship. W minionym sezonie został wypożyczony do Schalke 04 Gelsenkirchen. Nie występował więc w Premier League i nie ma w CV spadku z tej klasy rozgrywkowej. Na zapleczu Bundesligi wystąpił w 10 spotkaniach. Zdobył jednego gola i zanotował asystę.

Darko Churlinov to także zawodnik, który może się pochwalić doświadczeniem z areny międzynarodowej. Na swoim koncie ma aż 25 meczów w reprezentacji Macedonii Północnej. Trzy lata temu wystąpił z nią na mistrzostwach Europy. Zagrał w dwóch spotkaniach.

Mistrzowie Polski obecnie skupiają się na rywalizacji z Bodo/Glimt w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mecze z norweskim zespołem zaplanowano na 7 i 13 sierpnia. To właśnie z tego powodu przełożono spotkanie z Motorem Lublin. Do gry w lidze Jagiellonia wróci 17 sierpnia. Zmierzy się wówczas z Cracovią.