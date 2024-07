Klimala zagra w III lidze? Ależ scenariusz!

Jeszcze w zeszłym roku Patryk Klimala był zawodnikiem Hapoelu Beer Szewa. W związku z konfliktem izraelsko-palestyńskim piłkarz musiał uciekać z Izraela i wrócił do Polski. Klimala zaczął trenować ze Śląskiem Wrocław za zgodą Jacka Magiery, a gdy jego umowa z Hapoelem została rozwiązana, podpisał 3,5-letni kontrakt ze Śląskiem. Klub ogłosił transfer 5 listopada 2023 r., ale Klimala mógł zostać zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy dopiero od rundy wiosennej.

Klimala został we Wrocławiu obsypany złotem, dosłownie i w przenośni, ponieważ otrzymał zarobki na poziomie 160 tys. złotych miesięcznie. Klimala zagrał w jedenastu meczach Śląska, w których zaliczył jedną asystę. W przypadku rywalizacji z Ruchem Chorzów (2:3) zaliczył fatalne pudło z kilku metrów. - Klimala się zwinął, jako piłkarz wygląda mocno niepoważnie. On wygląda na gościa przestraszonego tym, co się dzieje wokół niego. Z każdą kolejną niewykorzystaną okazją staje się coraz bardziej malutki - mówił Wojciech Jagoda, komentator Canal+ Sport.

Potem okazało się, że Klimala jest już skreślony w pierwszym zespole Śląska. Magiera podjął decyzję, by nie brać napastnika na obóz przygotowawczy w Austrii, a klub dał mu zgodę na poszukiwanie nowego pracodawcy. "Klimala może dostać 1/3, może połowę tego kontraktu, co ma do końca i poszuka klubu za granicą. Kusi go kierunek amerykański, chciałby tam wrócić" - pisał Krzysztof Marciniak, dziennikarz Canal+ Sport.

W ostatnich dniach media informowały o zainteresowaniu Klimalą ze strony koreańskiego Daejeon Hana Citizen oraz belgijskiego Standardu Liege. W przypadku Standardu temat transferu upadł po tym, jak kibice dobitnie wyrazili swoją opinię nt. napastnika.

Klimala zagra w rezerwach Śląska? "Jeśli nie będzie decyzji z góry"

Umowa Klimali ze Śląskiem wygasa w czerwcu 2027 r., a jeżeli zostanie we Wrocławiu na kolejny sezon, to najpewniej grałby tylko w rezerwach. Czy to realny scenariusz? O to portal slasknet.com zapytał Michała Hetela, trenera rezerw Śląska po sparingu z MKS-em Kluczbork (0:3). - Patryk dołączył do nas, zaczął trenować z drugim zespołem i był na treningach, wszystko jest w porządku. Teraz po prostu chcieliśmy dać szansę tym zawodnikom, którzy dzisiaj, których pozyskaliśmy, więc Patryk trenował indywidualnie, ale wcześniej cały czas przygotowywał się od pewnego czasu z drugim zespołem - powiedział.

- Patryk trenuje profesjonalnie, jest gotowy, no i tyle. Czy biorę go pod uwagę na mecze ligowe, jeśli zostanie we Wrocławiu? Tak, jeśli zostanie i jeśli będzie trenował. Wiadomo, że też nie było go od początku okresu przygotowawczego. Jeśli tutaj nie będzie żadnych decyzji z góry, będziemy patrzeć tylko na sport, no to będę brał go pod uwagę oczywiście - dodał Hetel.

Rezerwy Śląska rozpoczną rywalizację w III lidze od meczu na własnym stadionie z KS Polkowice (03.08).