Kolejny "galaktyczny" transfer Realu Madryt. Wielki hit

Po wielu miesiącach Real Madryt sfinalizował długo wyczekiwany transfer. Mowa o sprowadzeniu Kyliana Mbappe bez kwoty odstępnego po tym, jak wygasł jego kontrakt z Paris Saint-Germain. "Spełniłem swoje marzenie z dzieciństwa. Wiele emocji. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że jestem częścią wielkiej rodziny Realu" - pisał Mbappe w mediach społecznościowych. Poza tym do Realu trafił Endrick, za którego Palmeiras zainkasowało 47,5 mln euro i który określany jest w Brazylii "nowym Pele". Wiele wskazuje na to, że to nie koniec hitowych ruchów Realu w najbliższych miesiącach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Roy Hodgson ocenił reprezentację Polski! Ależ słowa legendy

Pakt Realu Madryt i Alphonso Daviesa. Uzgodniony wielki transfer

Jak donosi dziennik "AS", kolejnym galaktycznym transferem Realu Madryt ma być Alphonso Davies, obrońca Bayernu Monachium. Kanadyjczyk ma ważny kontrakt z Bayernem do czerwca 2025 r. O tym, że Real jest zainteresowany Daviesem, media piszą od wielu miesięcy. Władze Realu miały go poprosić o to, by nie przedłużał umowy z Bayernem. Niemcy oferują mu pensję na poziomie 14 mln euro rocznie, a piłkarz żąda pensji o sześć mln euro wyższej. - Złożyliśmy Daviesowi konkretną i dobrą ofertę. W pewnym momencie negocjacji trzeba powiedzieć "tak" lub "nie" - mówił Max Eberl, dyrektor sportowy Bayernu.

Z informacji "AS-a" wynika, że Real i Davies zamierzają poczekać z transferem do lata przyszłego roku. Tym samym Davies przeniesie się do ligi hiszpańskiej bez kwoty odstępnego. Obecnie Bayern żąda aż 50 mln euro za swojego piłkarza, co Real uważa za zbyt wygórowaną kwotę. Hiszpanie byli w stanie zapłacić maksymalnie 35 mln euro. "Pragnienie Daviesa, by podpisać kontrakt z Realem, przeważyło, co postawiło władze Bayernu na nogi" - czytamy w artykule.

Hiszpańscy dziennikarze cytują też wypowiedź ze strony Uliego Hoenessa, byłego prezesa Bayernu. - Powiedzieliśmy Alphonso bardzo wyraźnie, że jeśli nie przedłuży kontraktu, to odejdzie za darmo. Nie dostanie od nas więcej pieniędzy - mówił Hoeness. "AS" pisze, że dzięki porozumieniu Realu i Daviesa piłkarz może liczyć na solidną premię za złożenie podpisu pod kontraktem. Aby zaczekać na Kanadyjczyka, Real postanowił nie akceptować oferty Villarrealu za Frana Garcię, który ma rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie z Ferlandem Mendym.

Davies trafił do Bayernu w styczniu 2019 r. za 14 mln euro z Vancouver Whitecaps. W tym czasie wygrał pięć mistrzostw Niemiec, Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata czy Superpuchar UEFA. Dodatkowo zagrał blisko 200 meczów dla Bayernu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 11 goli i zanotował 31 asyst.