Hit transferowy stał się faktem! Kuzyn gwiazdy futbolu w ekstraklasie

Raków Częstochowa udanie rozpoczął nowy sezon ekstraklasy. Na inaugurację pokonał na wyjeździe ekipę Motoru Lublin 2:0. Zespół Marka Papszuna nadal jest jednak w przebudowie, dlatego wciąż dołączają do niego kolejni gracze. W piątek ogłosił transferową bombę. Kibice w Częstochowie będą mogli na co dzień oglądać kuzyna... Erlinga Haalanda.

Oficjalnie: Raków ogłosił głośny transfer. To będzie hit

Nowym napastnikiem Rakowa został spokrewniony z napastnikiem Manchestru City Jonatan Braut Brunes. O tym, że 23-latek jest blisko podpisania kontraktu, informował w czwartek Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Wiadomości się potwierdziły, co w piątek oficjalnie przekazali przedstawiciele klubu w mediach społecznościowych. Zamieścili też specjalny powitalny filmik, w którym Norweg wcielił się w sprzedawcę w kiosku.

Brunes do Rakowa dołączył na zasadzie rocznego wypożyczenia z belgijskiego OH Leuven z opcją wykupu. W poprzednim sezonie rozegrał 33 spotkania, w których strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty. Wcześniej grał w lidze norweskiej, w barwach Stroemsgodset, Lillestroem, Floroe SK czy IK Start.

Kuzyn Haalanda w Rakowie. "Będzie dobrze pasował do naszego DNA"

Napastnik przede wszystkim imponuje warunkami fizycznymi. Mierzy aż 188 cm. - Jonatan jest fizycznym napastnikiem, który doda nam pełen wachlarz możliwości w ataku. Potrafi grać tyłem do bramki, ale też wykonuje dużo sprintów w głębi pola. Z jego siłą, szybkością i chęcią ciężkiej pracy dla zespołu będzie dobrze pasował do naszego DNA. Czekamy, by zobaczyć go na boisku - charakteryzował go dyrektor sportowy Rakowa Samuel Cardenas, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Dla Rakowa to już siódmy nabytek tego lata. Wcześniej przy Limanowskiego zameldowali się: Patryk Makuch, Vasilios Sourlis, Kristoffer Klaesson, Lazaros Lamprou, Adriano i David Ezeh. Z kolei odeszli m.in. Vladan Kovacević, Marcin Cebula oraz Łukasz Zwoliński.