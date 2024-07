Świątek pokazała, gdzie spędza wakacje. Co za sielanka!

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą nieudany Wimbledon. Polka odpadła już w trzeciej rundzie po porażce z Julią Putincewą (29. WTA). - Przegrać można z każdym, ale nie powinno być tak, że Iga Świątek - tak mocna jedynka rankingu WTA - przegrywa tak szybko dwa sety. Nie wiem, co się stało. Putincewa grała jak natchniona, bezbłędnie. Ale u Igi zabrakło mi reakcji - oceniał Dawid Olejniczak w rozmowie na kanale YouTube Meczyki.pl.

Zobacz wideo Iga Świątek: Tata na siłę zabierał nas na treningi [Fragment rozmowy z 2018 roku]

- Mój bak sięgania granic możliwości nagle był pusty. Byłam tym zaskoczona. Ale wiem, co zrobiłam źle po Roland Garros. Nie odpoczęłam odpowiednio. Nie zamierzam więcej popełnić tego błędu. Po tak trudnym sezonie na korcie ziemnym naprawdę potrzebuję odzyskać siły. Może to także jest powód. Od razu wróciłam do pracy. Nie tenisowo, dotyczyło to spraw poza kortem. Nie powinnam była tego robić. Ale myślałam, że będę w stanie grać na tym samym poziomie. Może w przyszłym roku pojadę na wakacje lub dosłownie nie będę nic robić. Mam wrażenie, że na trawie potrzebuję nieco więcej tej energii, by zachować cierpliwość i zaakceptować pewne błędy - przyznała Polka po porażce z Julią Putincewą.

Po odpadnięciu z Wimbledonu Iga Świątek odpoczywa w Polsce

Iga Świątek od kilku dni jest na wakacjach w Polsce. Najlepsza tenisistka świata pochwaliła się tym faktem na Instagramie, publikując serię zdjęć. "Lato w Polsce jest takie..." - napisała w opisie. Do postu dodała trzy hasztagi: "szlifowanie (formy - przyp.red)", "jedzenie" i "podróżowanie". Po fotkach widać, że dała radę załapać się na dni pełne słońca.

Na pierwszej z pokazanych fotografii tenisistka pozuje w bikini, okularach przeciwsłonecznych i nakryciu głowy na tle jeziora. Drugie zdjęcie przedstawia 23-latkę w ogródku warzywnym. W kolejnych slajdach widzimy, jak Świątek trenuje i cieszy się życiem w Polsce.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Szacunek Iga, zero kompleksów. Jesteś super ", "Drugie i ostatnie zdjęcia skradły moje serce", "Super - jest relaksik, trening, uśmiech, pyszne jedzonko. Najlepsze to podnoszenie sztangi Wooow !!! Wszystko gra" - czytamy.

Teraz przed Igą Świątek igrzyska olimpijskie. Impreza w Paryżu rozpocznie się 26 lipca i potrwa do 11 sierpnia.