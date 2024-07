Media: Hitowy transfer Legii coraz bliżej. Na stole milion euro!

Legia Warszawa kontynuuje ofensywę transferową przed startem nowego sezonu. Dopiero co Paweł Wszołek zadeklarował, że stołeczny klub zdobędzie mistrzostwo Polski. Ostatni sezon pokazał jednak, że to niemożliwe bez odpowiednich wzmocnień. Do Legii trafili już m.in. napastnik Jean-Pierre Nsame i pomocnik Claude Goncalves. Na jej celu znajduje się również środkowy obrońca. Piłkarz już jest w Polsce.

