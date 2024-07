Raków bierze piłkarza z Anglii. Hitowy transfer oficjalnie potwierdzony

Potwierdziły się medialne doniesienia - Raków Częstochowa ma nowego bramkarza. Kristoffer Klaesson podpisał trzyletnią umowę z zespołem "Medalików", do którego dołączył na zasadzie transferu bezgotówkowego. To kolejny bramkarz, który dołączył tego lata do przechodzącego prawdziwą rewolucję kadrową Rakowa. Niewykluczone, że Klaesson będzie zastępcą Vladana Kovacevicia.

