Skandaliczne zachowanie kibiców Wisły Kraków. "Zakała polskiego futbolu"

Wisła Kraków powoli kończy przygotowania do nadchodzącego sezonu, gdyż dokładnie za tydzień czeka ją pierwsze spotkanie w eliminacjach Ligi Europy. Zanim do tego dojdzie, rozegra jeszcze ostatni sparing z miejscowym Hutnikiem. Kibice Wisły nie mogli przejść koło takiego wydarzenia obojętnie i przygotowali skandaliczny transparent, który zawisł na jednym z krakowskich budynków. Błyskawicznie zareagowali na to rozwścieczeni użytkownicy.

