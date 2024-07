Ważne wieści ws. Lecha. Wszyscy w Poznaniu na to czekali

Lech Poznań po zajęciu dopiero piątego miejsca w ekstraklasie na koniec sezonu 2023/24 zdecydował się na zmiany. Pożegnano trenera Mariusza Rumaka, a jego miejsce zajął Niels Frederiksen. Duński szkoleniowiec już pracuje z zespołem przed kolejnymi rozgrywkami, ale nie doczekał się jeszcze nowych piłkarzy. Media wieszczą, że może zmienić się to już w najbliższych dniach.

Pierwszy letni transfer Lecha Poznań? Chcą zawodnika zza granicy

Szwedzki portal fotbolldirekt.se poinformował, że Lech lada moment ma złożyć ofertę transferową za Alexa Douglasa. 22-letni Szwed to środkowy obrońca Vasteras SK, a więc 16. zespołu szwedzkiej ekstraklasy. W tym sezonie zawodnik zanotował na tym poziomie 12 występów, podczas których obejrzał dwie żółte kartki. Z nim na boisku jego zespół przegrał aż osiem i zremisował oraz wygrał po dwa spotkania.

Douglas do Vasteras przeniósł się w 2022 roku, a wcześniej był zawodnikiem Hammarby TFF. Piłkarskie szlify w zespołach młodzieżowych zbierał jednak w zespołach Hammarby IF, a więc znacznie bardziej znanego klubu ze Sztokholmu. W pierwszym zespole nie dostał jednak szansy na debiut.

Według portalu transfermarkt.de zawodnik jest warty pół miliona euro, a kwota całej operacji dla Lecha Poznań ma zamknąć się w 400 tysiącach euro. Kontrakt Douglasa z obecnym zespołem wygasa z końcem 2024 roku, a więc to ostatnia szansa dla Szwedów, by na nim zarobić.

Lech lubuje się w szwedzkich zawodnikach i w obecnej kadrze ma ich aż czterech: Jespera Karlstroma, Eliasa Anderssona, Mikaela Ishaka i Filipa Dagerstala. Lada moment dołączyć może więc do nich kolejny rodak i jednocześnie zostanie on pierwszym letnim transferem klubu. Tego lata Lech jedynie żegnał się z zawodnikami. Odeszli już Barry Douglas i Artur Sobiech, a wypożyczeni do innych klubów zostali Krzysztof Bąkowski, Maksymilian Dziuba i Mateusz Pruchniewski.

Sezon 2024/25 Lech rozpocznie od starcia z Górnikiem Zabrze, które zaplanowano na 21 lipca. Wcześniej piłkarze trenera Frederiksena zagrają jeszcze sparingi ze szkockim Dundee FC i czeskimi Teplicami.