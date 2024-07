Ojciec i starszy brat gwiazdy Premier League zostali oskarżeni

Miniony sezon zakończył się gorzko dla Heung-min Sona. Chociaż gwiazdor Tottenhamu i reprezentacji Korei Południowej strzelił aż 17 goli i miał 10 asyst w 37 występach, to jego drużyna nie osiągnęła założonego celu. Tottenham zajął 5. miejsce w Premier League i nie awansował do Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Gruzińscy piłkarze witani w swoim kraju jak bohaterowie

To jednak nic przy kłopotach, jakie mogą mieć jego najbliżsi. Jak poinformował dziennik "The Korea Herald", problemy z prawem mogą mieć ojciec i starszy brat zawodnika. Obaj oskarżani są o znęcanie się nad jednym z zawodników w akademii Sona.

Akademia nosząca nazwę od nazwiska piłkarza znajduje się w jego rodzinnej miejscowości Chuncheon. To 75 km na północny wschód od Seulu. Prokuratorzy z tej miejscowości przesłuchali we wtorek ojca zawodnika - Woong-jung Sona - oraz jego brata - Heung-yoon Sona.

Mężczyźni oskarżani są o werbalną i fizyczną przemoc wobec jednego z zawodników akademii. Rodzice chłopca poinformowali policję w marcu tego roku po obozie w Japonii, po tym jak odkryli u syna siniaki na nodze.

Problemy najbliższych Heung-min Sona

W kwietniu sprawa trafiła do prokuratury, a niedawno przesłuchano oskarżanych mężczyzn. Wiadomo, że ojciec Sona zaprzeczył wszelkim oskarżeniom. Sam nazwał je "fałszywymi" i zapowiedział pełną współpracę z władzami. W dniu przesłuchania Woong-jun Son zgodnie z planem przeprowadził trening w akademii.

Heung-min Son to jeden z najlepszych i najbardziej popularnych zawodników w historii Korei Południowej. Do Europy wyjechał w 2008 r., kiedy dołączył do akademii Hamburgera SV. Po przebiciu się do pierwszej drużyny i pięciu latach pobytu w klubie trafił do Bayeru Leverkusen.

Latem 2015 r. 30 mln euro zapłacił za niego Tottenham. Od tamtej pory rozegrał w klubie aż 408 meczów, strzelił 162 gole i miał 84 asysty. Nie zdobył z nim jednak żadnego trofeum. W 2019 r. zagrał w przegranym finale Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi.

W sezonie 2021/22 Son został królem strzelców Premier League, wraz z Mohamedem Salahem zdobywając po 23 bramki. 127-krotny reprezentant Korei Południowej zebrał mnóstwo nagród indywidualnych w Azji i Anglii.