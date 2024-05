Raków przekazał kluczowe wieści. Chodzi o ulubieńca Papszuna

Raków Częstochowa w sezonie 2023/24 bronił mistrzostwa Polski, ale pod wodzą nowego trenera Dawida Szwargi kompletnie się to nie udało. Częstochowianie zagrali w fazie grupowej Ligi Europy, ale na krajowym podwórku zakończyli zmagania dopiero na siódmym miejscu i w kolejnym sezonie nie znajdą się w pucharach. Dlatego też władze klubu zdecydowały o zmianie na stanowisku trenera - do klubu wróci Marek Papszun.

Ulubieniec Marka Papszuna podjął decyzję. Raków Częstochowa ogłasza

Powrót trenera Papszuna oznacza, że w lecie Raków czekają spore zmiany. Szkoleniowiec z pewnością sam podejmie decyzję ws. transferów przychodzących i odchodzących, a także skompletuje kadrę pod swój pomysł taktyczny. Ważni w niej będą również jego ulubieńcy, z którymi osiągał w Rakowie wielkie sukcesy. Dowodem tego jest ostatni komunikat klubu.

"Kontrakt Frana Tudora obowiązujący do końca czerwca 2027 roku został rozszerzony o możliwość przedłużenia o kolejne dwa lata" - czytamy w mediach społecznościowych Rakowa. Wahadłowy, którego do klubu w styczniu 2020 roku ściągał Papszun, może więc zostać w Częstochowie aż do 2029 roku.

Tudor w zespole Papszuna był kluczową postacią w osiąganiu wielkich sukcesów. Chorwat z nowym-starym trenerem Rakowa wygrał mistrzostwo Polski i po dwa Puchary i Superpuchary Polski. Pod wodzą trenera Szwargi 28-latek nieco spuścił z tonu - w 44 meczach zdobył zaledwie dwa gole i zaliczył siedem asyst. Szczególnie wiosna w jego wykonaniu była kiepska, ale na jesieni świetnie grał m.in. w eliminacjach europejskich pucharów.

Łącznie Fran Tudor w Rakowie zagrał już 180 meczów, w których zdobył 12 goli i zaliczył 36 asyst. W mistrzowskim sezonie zespołu trenera Marka Papszuna wystąpił aż 42 razy, zdobył pięć goli i zaliczył osiem asyst, co miało duży wpływ na sukces klubu. Ostatnio Tudor wielokrotnie zakładał opaskę kapitańską, a jeszcze w zimie media informowały o zainteresowaniu nim w klubach MLS. Podpisanie z nim nowej umowy oznacza, że Chorwat nigdzie się nie wybiera.