Ci piłkarze mogli stracić Euro! Ujawniamy. Probierz jest rozczarowany

Choć najwięcej w kontekście zaskoczeń przy powołaniach Michała Probierza mówi się o zaproszeniu na zgrupowanie absolutnego debiutanta Kacpra Urbańskiego czy skreśleniu Matty’ego Casha lub Tomasza Kędziory, to równie ciekawie było na drugim planie. Otóż Probierz zastanawiał się nad wpisaniem na listę większej liczby nazwisk, ale tak się złożyło, że odwiedli go od tego... sami młodzieżowi kadrowicze.

"Jestem rozczarowany niektórymi zawodnikami"

- Jestem rozczarowany niektórymi zawodnikami, jeśli chodzi o młodzieżówkę - mówił Probierz dość tajemniczo małej grupie dziennikarzy, z którymi rozmawiał o powołaniach po konferencji Rosa Challenge Tour niedaleko Częstochowy. To tam w środowe południe ogłosił swoją listę. - Chcieliśmy jednego, dwóch zawodników z młodzieżówki dowołać, ale od trenera dowiedziałem się, że niektórych na tej kadrze nie ma i nie będzie. To już jest ich wybór, to oni muszą wiedzieć co robią - mówił Probierz, ale w szczegóły się nie wdawał. O co chodzi?

Otóż piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 od wtorku szykuje się na towarzyski mecz z Macedonią Północną. To spotkanie zaplanowano na najbliższą sobotę 1 czerwca w Radomiu. Z pierwotnej koncepcji zaproszonych zawodników trenerowi Adamowi Majewskiemu wypadło kilku piłkarzy. Dwóch - Dawid Drachal (Raków Częstochowa) i Ariel Mosór (Piast Gliwice) - przez kontuzje. Ale są tu też absencje związane z innymi sprawami. Kacper Kozłowski (Vitesse) bierze ślub, co było planowane już dobrych kilka miesięcy temu. Na ważną dla siebie uroczystość zaprosił kilku kolegów, choćby Mateusza Łęgowskiego (Salernitana), który do kadry U21 powoływany był regularnie. Wydaje się, że to szczególnie tym ostatnim zawodnikiem mógł być mocniej zainteresowany Probierz, który defensywnego pomocnika zapraszał już na swoje listopadowe zgrupowanie. Jest też jednak kilku graczy, którzy jak słyszymy, zorganizowali sobie w czasie zgrupowania drogie wakacje za granicą i udadzą się na odpoczynek.

Wesele, wakacje i inne atrakcje

Trudno do końca mieć o to do nich pretensje, gdyż w pierwszych założeniach zgrupowanie kadry U21 miało przypadać na początek czerwca, a nie końcówkę maja. Pewna grupa piłkarzy poczyniła osobiste plany, zarezerwowała sobie terminy i nie bardzo chciała z nich rezygnować. Kto wie, czy komuś przez to nie przepadła możliwość wyjazdu na Euro, lub chociaż uchylenia sobie drzwi do pierwszej reprezentacji. Wiadomo, że Probierz z listy 28 nazwisk, które już powołał, po meczu z Ukrainą wykreśli jeszcze dwie osoby. O ile oczywiście do tego czasu z tymi, na których postawił, nie wydarzy się nic nieprzewidzianego. Probierz nie będzie też za długo gościć na zgrupowaniu kadry U21, ale jej sobotni mecz ma zobaczyć.

- Mieliśmy w planie od razu wyjechać na mecz z Macedonią Północną. Te plany jednak zmieniliśmy, ale będziemy podglądać ten mecz, bo niektórych zawodników jestem ciekaw - przekazał selekcjoner.

Przypomnijmy, że Probierz przed objęciem funkcji selekcjonera pierwszej reprezentacji sam pracował z młodzieżówką i bardzo na młodych zawodników liczy.

- Mam nadzieję, że będzie taki moment, że duża grupa zawodników z grup młodzieżowych zacznie regularnie grać w swoich ligach i wtedy te wybory dla mnie będą jeszcze trudniejsze - podsumował Probierz.

Polska po towarzyskim meczu z Ukrainą (7 czerwca) zagra też z Turcją (10 czerwca), a Euro 2024 rozpocznie 16 czerwca. Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią. Potem ich rywalami będzie Austria (21.06) i Francja (25.06).

Powołani na Euro:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Oliwier Zych (do treningów);

Obrońcy: Jakub Kiwior, Paweł Bochniewicz, Paweł Dawidowicz, Bartosz Salamon, Jan Bednarek, Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński, Tymoteusz Puchacz;

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Moder, Taras Romańczuk, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Kacper Urbański, Piotr Zieliński;

Napastnicy: Robert Lewandowski, Adam Buksa, Karol Świderski, Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik;