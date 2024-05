Media: Legia znalazła piłkarza na kluczową pozycję. To byłby hit!

Legia Warszawa nie ma za sobą zbyt udanego sezonu. Nie dość, że zdobyła tylko brązowy medal mistrzostw Polski, to została wyeliminowana już w 1/8 finału Pucharu Polski, a ponadto boleśnie poległa w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy z FK Molde. Drużynę czekają gruntowne zmiany, a po odejściu kilku kluczowych graczy m.in. Josue, trzeba teraz wzmocnić niektóre pozycje.

Legia Warszawa szykuje hitowy transfer. Rusza po napastnika z zaplecza Ligue 1

Nie ma wątpliwości, że władze klubu muszą pozyskać kilku solidnych napastników. Na ten moment w kadrze Legii znajdują się tylko: Marc Gual, Blaz Kramer oraz Tomas Pekhart, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca. Dziennikarz Piotr Koźmiński przekazał jednak ostatnio, że klub podjął decyzję o przedłużeniu z nim umowy.

Portal Weszło poinformował za to w środę, że Legia wyraża zainteresowanie sprowadzeniem napastnika SC Bastii Migouelem Alfarelą. "Jest natomiast szybki, dynamiczny i dobrze wyszkolony technicznie, więc zdaje się pasować do tego, co będzie chciał grać Goncalo Feio" - czytamy. 26-latek może grać nie tylko na "dziewiątce", ale czasem jest też ustawiany z boku ataku, co jest jego dodatkowym atutem.

Francuz rozegrał w tym sezonie 37 meczów w Ligue 2, w których strzelił 12 goli i zajął siódme miejsce w klasyfikacji strzelców. Pierwsze trafienie zanotował jednak dopiero na początku grudnia, gdy zdobył hat-tricka w meczu z Dunkerque (5:0). Jego kontrakt wygasa w przyszłym roku, dlatego jeśli Legia zdecyduje się go pozyskać, będzie musiała za niego zapłacić. Portal podaje jednak, że Bastia byłaby skłonna zaakceptować ofertę 700 tys. euro, co jest w zasięgu polskiego klubu.

Trudno powiedzieć, czy piłkarz dołączy do Legii, natomiast jej władze mają jeszcze kilka innych opcji. Nie tak dawno informowaliśmy, że na ich liście życzeń znajduje się Benjamin Kallman z Cracovii, a ponadto obserwują również dwie gwiazdy bułgarskiego Botewu Płowdiw. Coraz więcej wskazuje też na to, że Feio wymusi transfer młodzieżowego reprezentanta Polski, za którego zaproponowano już nawet milion euro.