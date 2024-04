Absolutna katastrofa Rakowa. Potwierdziło się najgorsze. Tuż przed końcem sezonu

Raków Częstochowa będzie miał spore trudności z tym, aby obronić mistrzostwo Polski. Nie dość, że wyniki są sporo poniżej oczekiwań, to co i rusz z gry wypadają ważni zawodnicy. Ostatniego meczu z Legią Warszawa nie dograł kapitan Zoran Arsenić, u którego badania wykazały poważniejszy uraz, wykluczający go z gry na kilka tygodni. W najbliższym czasie niedysponowany będzie również inny zawodnik, ostatnio zastępujący gwiazdę zespołu.

