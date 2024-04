Z Rosji płyną niepokojące wieści ws. Macieja Rybusa. Poważny problem

Maciej Rybus od ostatniego lata jest piłkarzem Rubina Kazań. To jego czwarty rosyjski klub. Poprzednio występował w Tereku Grozny i dwóch moskiewskich zespołach: Lokomotiwie i Spartaku. Ale jego pobyt w stolicy Tatarstanu nie należy do udanych. Od początku sezonu rozegrał zaledwie dwa mecze.

Rybusa problemów ciąg dalszy. Tajemnicze słowa agenta

Wszystko przez przeciągające się problemy zdrowotne. Ostatnio miał kłopoty z kolanem. - Od dawna mierzę się z kontuzją kolana, kontuzjami mięśniowymi. Zimą przez prawie dwa miesiące pracowałem w Turcji nad tym, żeby wrócić do zdrowia, i na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Brakuje mi radości z gry w piłkę, brakuje adrenaliny. Ale pewnych rzeczy nie przeskoczę. Jeśli nie będę w stanie grać na dobrym poziomie, to podziękuję - mówił w marcowym, głośnym wywiadzie dla TVP Sport.

Wygląda na to, że zawodnik nie prędko wróci do gry. Tym razem głos w jego sprawie zabrał jego agent - Roman Oreszczuk. - Rekonwalescencja przebiega dobrze, ale nie chcę wybiegać w przyszłość. Trzeba dać mu trochę czasu. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości zobaczymy Macieja na boisku – powiedział na łamach rosyjskich mediów. Jego słowa cytuje "Przegląd Sportowy".

Problemem może być też to, że kontrakt Rybusa wygasa w czerwcu. Czy wobec chronicznych problemów z kontuzjami klub zdecyduje się przedłużyć współpracę? Może się to okazać problematyczne. Jeszcze nie tak dawno Oreszczuk wydawał się bardziej optymistycznie nastawiony do zdrowia Rybusa. - Na razie ani Maciej, ani Rubin nie są gotowi do rozmów. Rybus musi w pełni wrócić do zdrowia. Na szczęście już wszystko jest w porządku. Maciej trenuje w grupie i myślę, że za tydzień, dwa zobaczymy go na boisku - mówił w rozmowie ze Sport24.ru.

O Rybusie znów zrobiło się głośno pod koniec marca. Wówczas, w wywiadzie dla TVP Sport, opowiedział o tym, dlaczego pozostał w Rosji. - Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną, założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość. Tam też osiągnąłem największe sukcesy piłkarskie. Zostawienie tego wszystkiego z dnia na dzień nie było takie proste - mówił.

Maciej Rybus od 2021 r. nie występuje w reprezentacji Polski. Rozegrał w jej barwach 66 meczów i strzelił dwa gole.