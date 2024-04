Co za wieści. FC Barcelona wybrała nowego trenera! Ogromne zaskoczenie

FC Barcelona jest już poza tegoroczną Ligą Mistrzów. Choć po pierwszym meczu prowadziła z PSG, to w rewanżu musiała uznać wyższość Francuzów. "Wydawało się, że po golu Raphinhi z 12. minuty FC Barcelona jest na dobrej drodze, by wywalczyć awans do półfinału Ligi Mistrzów. Wtem Ronald Araujo obejrzał czerwoną kartkę, a Barcelona musiała zmienić plan na mecz. Paris Saint-Germain zdołało wyrównać jeszcze w pierwszej połowie, a potem trafiło trzykrotnie w drugiej połowie. Awans PSG do półfinału przypieczętował Kylian Mbappe, który najpierw wykorzystał rzut karny, a potem skorzystał z karygodnego błędu obrońców Barcelony" - pisał o meczu Aleksander Bernard ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Wojciech Szczęsny odpoczywa po operacji. Bajkowa sceneria

FC Barcelona ma kandydata na zastąpienie Xaviego. Wiadomo, kto faworytem

Od kilku miesięcy jest już jasne, że Xavi po sezonie odejdzie z Barcelony. Po meczu z PSG na Hiszpana spadła spora krytyka wśród kibiców. Tymczasem hiszpańskie media donoszą, kto aktualnie jest faworytem władz katalońskiego klubu do przejęcia drużyny.

"Nadszedł czas na podjęcie decyzji i opcja walki o Xaviego nie jest już aż tak postulowana, a kandydatura Rafy Marqueza wygrywa wewnętrznie" - czytamy w dzienniku "Sport". Marquez od dłuższego czasu pojawia się w mediach jako potencjalny kandydat na pierwszego trenera Barcy. Aktualnie Hiszpan prowadzi drugi zespół Barcelony. "W Barcy widzą go coraz bardziej gotowego do podjęcia wyzwania, a opcja jego przejścia do I drużyny stała się niemal priorytetem" - piszą dziennikarze.

Jeszcze kilka tygodnie temu Joan Laporta liczył, że Xavi zmieni zdanie i zdecyduje się zostać w Barcelonie. Z tego powodu klub zaprzestał poszukiwań nowego trenera. Jeszcze w lutym dyrektor sportowy Deco kontaktował się m.in. z otoczeniem Mikuela Artety czy Roberto de Zerbiego.