"Robimy z piłki nożnej koszykówkę". Gikiewicz nie daje za wygraną

Po 24 latach Widzew Łódź zdołał pokonać Legię Warszawa. Zespół prowadzony przez Daniela Myśliwca wygrał 1:0 po bramce Frana Alvareza w 93. minucie, przez co znacznie zbliżył się do górnej połówki tabeli Ekstraklasy. - Widzew Łódź jest mocny jak jedenastu zawodników zasuwa. Ten pierwiastek marzycielstwa musimy w szatni mieć - mówił Rafał Gikiewicz w programie "Liga+ Extra". 36-letni bramkarz podpisał umowę z Widzewem w połowie lutego i od tego czasu zachował też czyste konto w derbach Łodzi przeciwko ŁKS-owi (2:0).

Gikiewicz mówi wprost o sędziowaniu. "Robimy z piłki nożnej koszykówkę"

Gikiewicz był gościem "Misji Futbol" w Onecie. Bramkarz Widzewa odniósł się do kwestii sędziowania w Polsce, w nawiązaniu do sytuacji z meczu ze Śląskiem Wrocław (1:2), gdy przy próbie wypiąstkowania piłki trafił w rywala, a sędzia odgwizdał przewinienie. - Byłem po meczu u sędziów w szatni i powiedziałem, że robimy z piłki nożnej koszykówkę, bo każde muśnięcie to jest faul. Argumentem sędziego było to, że nie trafiłem w piłkę. Jest argument, ale nie trafiłem w nią, bo wiedziałem, że będę spóźniony, inaczej trafiłbym przeciwnika w twarz. To był minimalny kontakt - powiedział.

- Potem ja oglądam Real Sociedad z Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma wychodzi, nokautuje zawodnika i rzutu karnego nie ma. Nie każdy kontakt musi być odgwizdywany, inaczej jak bramkarz trafia kolanem w zawodnika, jak bramkarz Radomiaka, takiego karnego można jeszcze dać, ale piąstkując piłkę, nie można schować ręki, nie jestem w stanie sobie jej odciąć i ten kontakt z głową, barkiem, czy plecami zawsze będzie - dodaje Gikiewicz.

A co sądzi o przepisie o młodzieżowcu? - Ja po kilku tygodniach w Polsce usunąłbym ten przepis. To by wprowadziło trochę więcej rywalizacji i pozwoliło młodym graczom nie wariować, bo teraz lekko tak się zachowują, bo mają miejsce w pierwszym składzie podane na talerzu - przekazał bramkarz Widzewa.

Gikiewicz zostanie w Widzewie na dłużej? "Piłeczka po stronie klubu"

Gikiewicz podpisał kontrakt z Widzewem do końca sezonu z opcją przedłużenia o dodatkowy rok. Czy jest szansa na to, że bramkarz zostanie na dłużej w Łodzi? - Piłeczka jest po stronie Widzewa. Nie obraziłbym się, gdybym w wieku 36 lat wyjechał jeszcze do Niemiec. Jeśli Widzew powie, że chce współpracować, to się ucieszę, zostanę i będę robić swoje. Skupiam się na swojej formie i na pomocy chłopakom z zespołu. Jeśli w drużynie będą ze mnie zadowoleni, to myślę, że prezesi również i nie będzie problemu przedłużyć tę przygodę - podsumował.