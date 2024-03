Stal Mielec notuje bardzo dobre wyniki w tym sezonie. Zespół prowadzony przez Kamila Kieresia zajmuje ósme miejsce z 35 punktami i ma sporą przewagę nad strefą spadkową, a do szóstej Legii Warszawa traci tylko trzy punkty. Duża w tym zasługa Ilji Szkurina, który strzelił dwanaście goli i zanotował pięć asyst w 23 meczach Ekstraklasy. Skuteczniejszy w tych rozgrywkach jest tylko Erik Exposito ze Śląska Wrocław, który ma czternaście trafień. Na początku stycznia Stal poinformowała o nowym kontrakcie Szkurina - do tej pory napastnik był wypożyczony z CSKA Moskwa dzięki wprowadzonym przez FIFA przepisom.

REKLAMA

Zobacz wideo Wychodzili z filmu "Kuba" i płakali. Prawdziwe życie. "Na tym nam zależało"

Białoruski napastnik przedłużył kontrakt do czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon. - Bardzo się cieszę, że nadal będę grał w koszulce z herbem Stali Mielec. Sposób, w jaki zarządzany jest cały klub, rodzinna atmosfera w drużynie oraz wizja rozwoju zespołu, przekonały mnie do przedłużenia umowy - przekazał Szkurin po złożeniu podpisu. Czy jest jednak szansa na to, że zespołowi z Podkarpacia uda się utrzymać napastnika na kolejny sezon?

Tyle trzeba zapłacić za gwiazdę Ekstraklasy. "Będziecie się śmiać, ale..."

O tym wypowiedział się Jacek Klimek, prezes Stali Mielec w programie "Liga PL" w Kanale Sportowym. W rozmowie padła kwota, za jaką Szkurin mógłby zostać sprzedany. - Dzisiaj Ilja jest w formie oraz strzela regularnie, ale jutro ten karabin może się zaciąć i może nie być żadnej oferty. Wtedy będziecie się ze mnie śmiali. Jeżeli ktoś by dzisiaj położył 2,5 mln euro, to moglibyśmy wtedy rozpocząć negocjacje. Jeśli byłaby świetna oferta, to piłkarz mógłby chcieć pójść dalej i się rozwijać, nie tylko pod kątem finansowym, ale też sportowym - powiedział Klimek.

To oznaczałoby zatem wyrównanie rekordu sprzedażowego Stali, który przecież został ustanowiony w styczniu zeszłego roku. Wtedy Said Hamulić został sprzedany za 2,5 mln euro do francuskiej Tuluzy. Parę dni wcześniej Stal wykupiła napastnika z DFK Dainava za 150 tys. euro. Obecnie jednak gra w Rosji, a konkretniej w Lokomotiwie Moskwa na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Wcześniej Hamulić nie przebił się na wypożyczeniu w Vitesse i nie wywalczył sobie miejsca w składzie Tuluzy.

Wcześniej Szkurin występował w barwach takich zespołów, jak FK Vitebsk, Energetik-BGU Mińsk, Dynamo Kijów czy Maccabi Petah Tikva. Białorusin ma za sobą epizod na wypożyczeniu w Rakowie Częstochowa, ale tam zagrał 63 minuty w dwóch meczach. Na razie w mediach nie pojawiają się plotki o klubach, które potencjalnie mogą się zainteresować sprowadzeniem Szkurina w letnim oknie transferowym.

Kolejnym ligowym rywalem Stali Mielec jest Zagłębie Lubin. To spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 18:00. W rundzie jesiennej Stal wygrała 4:2, a Szkurin zakończył to spotkanie z golem i asystą.