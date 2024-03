Legii mu nie wyszło, ale teraz jest wziętym trenerem w innym kraju. Ma objąć znany klub

Od czerwca do września 2016 roku za wyniki Legii Warszawa odpowiadał Albańczyk Besnik Hasi. Legia pod jego rządami wygrała tylko pięć z osiemnastu meczów, a trener stracił pracę 18 września 2016 po porażce 2:3 z Zagłębiem Lubin. Wtedy Hasi obiecywał, że Legia będzie grała nowocześnie, ale jak szybko się to zaczęło, to równie szybko się zakończyło. Łączna odprawa dla Hasiego i jego sztabu wyniosła około 500 tys. euro. W tle był też konflikt związany z weselem Jakuba Rzeźniczaka. - Trener puścił chłopaków, ale kazał im wracać o 23, więc jakby ich wcale nie puścił - tłumaczył były piłkarz Legii.

Po rozstaniu z Legią Hasi prowadził takie zespoły, jak Olympiakos Pireus (czerwiec-wrzesień 2017), Al-Raed (2018-2021) i Al-Ahli (2021-2022). Obecnie Albańczyk odpowiada za wyniki KV Mechelen, które objął na początku listopada zeszłego roku. Do tej pory prowadził drużynę w piętnastu meczach i przegrał tylko trzy z nich. Niewykluczone, że wkrótce Hasi zanotuje awans sportowy, o czym informują media w Belgii.

Były trener Legii może objąć znany klub w Belgii. Jest priorytetem władz

Belgijski dziennikarz Sacha Tavolieri informuje, że Hasi może zostać trenerem Gentu od początku nowego sezonu. Albańczyk ma tam zastąpić Heina Vanhaezebroucka, który wówczas zakończy pracę z drużyną z końcem trwających rozgrywek, a potem może zostać dyrektorem sportowym. Hasi jest określany jako główny priorytet władz Gentu. Obecnie Mechelen zajmuje szóste miejsce w lidze belgijskiej i na kolejkę przed końcem fazy zasadniczej ma szansę na awans do grupy mistrzowskiej. Podobnie jest w przypadku Gentu.

Gent jest mistrzem Belgii z sezonu 14/15, ale obecnie znajduje się na ósmym miejscu. Zespół z Gandawy wygrał też cztery Puchary Belgii i jeden krajowy Superpuchar. Pracownikiem Gentu w latach 2021-2023 był Samuel Cardenas, a więc obecny dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa, który był skautem oraz szefem skautingu. Dawniej piłkarzami tego klubu byli m.in. Jacek Kazimierski (1988-1991), Marcin Żewłakow (2006-2008) i Kamil Piątkowski (styczeń-czerwiec 2023, wypożyczenie z Red Bull Salzburg).

Gent rywalizował w tym sezonie w Lidze Konferencji Europy, gdzie dotarł do 1/16 finału. Tam jednak lepsze okazało się Maccabi Hajfa. Wcześniej Gent grał w trzeciej rundzie eliminacji LKE z Pogonią Szczecin, gdzie wygrał 6:2 w dwumeczu. W sezonie 21/22 Gent wyeliminował Raków Częstochowa w fazie play-off Ligi Konferencji, wygrywając 3:1 w dwumeczu.