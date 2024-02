Katastrofa w Ekstraklasie. To przejdzie do historii. 0:10 w dwóch meczach [WIDEO]

Koszmar Radomiaka Radom trwa. 0:10 w bramkach, 3:0 w czerwonych kartkach - to bilans zespołu Macieja Kędziorka po pierwszych dwóch wiosennych meczach. Sytuacja piłkarzy z Radomia jest coraz gorsza. W tabeli mają obecnie cztery punkty przewagi nad 16. Puszczą Niepołomice, która ma dwa mecze rozegrane mniej. Jeśli Radomiak w kolejnych tygodniach będzie prezentował się tak fatalnie, to stanie się jednym z kandydatów do spadku.

