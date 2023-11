Następca Lewandowskiego coraz bliżej. "Robert jest jednym z najlepszych na świecie"

Robert Lewandowski ma już 35 lat, a jego kontrakt z FC Barceloną obowiązuje do czerwca 2025 roku, więc klub ze stolicy Katalonii przygotował się już na przyszłość, podpisując kontrakt z Vitorem Roque, 18-latkiem występującym obecnie w Club Athletico Paranaense. Jednakże wciąż nie wiadomo, kiedy on ostatecznie trafi na Camp Nou, choć aktualnie precyzyjniejsze byłoby stwierdzenie na stadion olimpijski, gdyż tam swoje mecze rozgrywa obecnie Barca.

Młoda gwiazda zagrozi Lewandowskiemu? Dyrektor sportowy Barcy nie pozostawił złudzeń

Problemy związane z Financial Fair Play pozwoliły na zamknięcie transferu latem, ale już nie na rejestrację napastnika, który w oczekiwaniu na wieści z Barcelony kontynuuje rehabilitację po kontuzji kostki. Sprawę w rozmowie ze "SPORTem" wyjaśnił Deco, dyrektor sportowy klubu ze stolicy Katalonii. - Wszyscy chcemy, żeby przyszedł jak najszybciej. Od początku mówiono, że przyjedzie dopiero od stycznia, bo taki warunek postawił Athletico Paranaense. Robimy wszystko, znamy regulamin LaLigi, w którym zaszły pewne zmiany, które mogą nam pomóc. Jeśli tak się stanie, będziemy mieli pewne zobowiązania wobec La Liga, jeśli chodzi o wypełnienie niektórych nierozstrzygniętych spraw - powiedział były portugalski piłkarz.

- W La Liga zaszły pewne zmiany i musimy je ocenić. Mamy w klubie finansistów, ludzi z La Liga, którzy interpretują przepisy w zależności od naszej sytuacji… Spotkamy się z tym wszystkim i zobaczymy, jak możemy stawić temu czoła - dodał.

Ten transfer jest istotny również z perspektywy Roberta Lewandowskiego, który aktualnie nie ma nominalnego zmiennika. Na pozycji dziewiątki najczęściej zastępuje go Ferran Torres. W rozmowie ze "SPORTem" Deco przeanalizował cechy Vitora Roque. - To dzieciak, który ma instynkt. A to bardzo trudno znaleźć. Wszystkie kluby tego szukają. Jest młody i potrafi się poruszać. Często szuka sobie miejsca, naciska, porusza się bardzo dobrze wokół środkowych obrońców. Ma najważniejsze cechy, aby być wielkim graczem w światowym futbolu - przeanalizował Deco.

Cokolwiek stanie się w zimowym oknie transferowym pewne jest, że Roque będzie dzielić szatnię z Robertem Lewandowskim. "Drugie to teraźniejszość Barcelony, pierwszym musi być przyszłość. Aby się rozwijać, ważne jest, aby jak najwięcej czerpać z referencji takich jak Polak" - pisze "SPORT". - Gdybym był Vitorem Roque, oczywiście chciałbym mieć Lewandowskiego. Jako piłkarz chciałbym grać z Robertem. Zawsze lubisz grać z dobrymi zawodnikami. Myślę, że Vitor chciałby mieć w drużynie najlepszych zawodników. Wiemy, że Lewy jest jednym z najlepszych na świecie. Stworzył i nadal tworzy historię - podsumował Deco.