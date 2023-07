Dramat znanego polskiego piłkarza. Dowiedział się, że jest śmiertelnie chory

W 1990 roku Robert Dymkowski przechodził do Pogoni z niewielkiej Gwardii Koszalin, której jest wychowankiem. Oprócz krótkiego wypożyczenia do PAOK-u Saloniki napastnik spędził w klubie ze Szczecina aż 12 lat. W barwach Portowców rozegrał 253 mecze w ekstraklasie, w których zdobył 72 gole. Na koniec kariery Dymkowski trafił na rok do Widzewa, a następnie do Arki Gdynia.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Dymkowski walczy z ciężką chorobą. "Na pewno się nie poddam"

Po zakończeniu kariery Robert Dymkowski najpierw pełnił obowiązki drugiego trenera rezerw Pogoni, a dwa lata później został dyrektorem sportowym szczecińskiego zespołu. Legendarny napastnik był również szkoleniowcem juniorów, a od 2022 roku pełnił funkcję trenera kobiecej drużyny Pogoni.

"Narąbani goście ubliżali piłkarzom". Szpakowski nie wytrzymał i wywalił całą prawdę

Niestety, dwa tygodnie temu klub w mediach społecznościowych poinformował, że Dymkowski nie będzie mógł kontynuować pracy ze względu na poważne problemy ze zdrowiem. Potem dowiedzieliśmy się, że 53-latek walczy ze śmiertelną chorobą, o czym poinformował na portalu zrzutka.pl, gdzie zbiera pieniądze na leczenie.

"Zdiagnozowano u mnie ALS/SLA czyli stwardnienie zanikowe boczne. Jest to choroba neurodegeneracyjna neuronu ruchowego, która cały czas postępuje i prowadzi do osłabienia mięśni ich zaniku, odebrania mowy i możliwości samodzielnego oddychania w konsekwencji utraty ruchomości i śmierci" – napisał były snajper.

Media: Kylian Mbappe podjął decyzję ws. transferu do Arabii Saudyjskiej. Wszystko jasne

"Jestem osobą z niepełnosprawnością w znacznym stopniu. Jeszcze kilka miesięcy temu ciężko byłoby mi w to uwierzyć. Choroba odebrała mi siłę rąk. Mięśnie samoistnie zaczęły zanikać. Nie jestem już w stanie samodzielnie ubrać się czy umyć, co dla mnie, jako osoby, która większość życia poświęciła sportowi – piłce nożnej jako zawodnik, trener i działacz – jest niezwykle trudne. Obecnie muszę się z tym mierzyć i na pewno łatwo się nie poddam. Chcę walczyć o jak najdłuższą sprawność mojego organizmu – dodał Robert Dymkowski.

Stwardnienie zanikowe boczne to straszliwa choroba, z którą w przeszłości zmagał się m.in. były reprezentant Polski, Krzysztof Nowak. W końcowym etapie schorzenie odbiera mowę oraz możliwość normalnego i samodzielnego oddychania.

Były piłkarz zaapelował do kibiców. "Leczenie pozwoli zmniejszyć objawy"

Dymkowski zwrócił się do kibiców z prośbą o pomoc finansową, dzięki której będzie mógł przeprowadzić rehabilitację i jak najdłużej utrzymać minimalną sprawność fizyczną. "Zbieram pieniądze na rehabilitację, leczenie i poprawę jakości życia. Rehabilitacja pomoże mi zachować sprawność fizyczną. Leczenie pozwoli mi spowolnić postęp choroby i zmniejszyć objawy. Poprawa jakości życia pozwoli mi radzić sobie jak najdłużej, w miarę samodzielne" – przyznał Robert Dymkowski.

"Pieniądze zebrane na zbiórce zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów rehabilitacji w tym pobytów w ośrodkach rehabilitacyjnych takich jak Ośrodek Rehabilitacyjny Neuron, a w przyszłości specjalistycznej opieki domowej oraz zakupu sprzętu medycznego" – zakończył 53-latek.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Robert Dymkowski w barwach Pogoni Szczecin zdobył 120 bramek. Sprawia to, że wspólnie Marianem Kielcem jest najskuteczniejszym piłkarzem Portowców w historii.