Właściciel Cracovii lekceważy słowa trenera. Stanowcza decyzja. "Po co?"

Pomimo licznych spekulacji odnośnie do odejścia Jacka Zielińskiego z Cracovii szkoleniowiec pozostał na stanowisku. Kandydatów, którzy byli wymieniani w gronie jego potencjalnych następców było wielu, m.in. Czesław Michniewicz, natomiast ostatecznie podjęto decyzję o przedłużeniu kontraktu z obecnym trenerem. Mimo to pomiędzy Zielińskim a właścicielem krakowskiej drużyny Januszem Filipiakiem nie ma zbyt dużego porozumienia. Pokazały to ostatnie wypowiedzi w mediach.

Nieporozumienie na linii Zieliński-Filipiak. Właściciel Cracovii lekceważy słowa trenera

Cracovia zajęła w ubiegłym sezonie siódme miejsce w tabeli ekstraklasy, co było całkiem niezłym wynikiem. Zespół nie zrobił jednak w letnim okienku transferowym żadnych wzmocnień, a ponadto wyraźnie się osłabił, ponieważ odeszli m.in. Kamil Pestka, Jewhen Konoplanka oraz Karol Niemczycki. Mimo to Janusz Filipak uważa, że jego klub będzie w najbliższym sezonie walczył o miejsca gwarantujące udział w europejskich pucharach.

- Mamy dość szczupłą kadrę, dlatego nie będę mówił głośno, czy gramy o puchary, czy nie. (...) Chcemy poprawić miejsce zdobyte w zeszłym sezonie. Trudno powiedzieć, do czego to wystarczy. Naszym atutem będzie to, że jest duża stabilizacja w składzie. Jeśli wrócą zawodnicy kontuzjowani, (Kakabadze, Rasmussen, Myszor) to powinno być dobrze, natomiast na tę chwilę nie snuję żadnych planów - powiedział Jacek Zieliński w programie "Weszłopolscy".

Piłkarze Zielińskiego w pierwszej kolejce ekstraklasy zremisowali ze Stalą Mielec (2:2) mimo, że przegrywali już 0:2. Pomimo tego, że Cracovia dysponuje mocnymi zawodnikami w podstawowym składzie, to jej największym problemem są zmiennicy. - Musimy poprawić jakość naszej ławki rezerwowych. My o tym cały czas rozmawiamy, cały czas nad tym pracujemy, natomiast trochę się to przeciąga - kontynuował.

Nie tak dawno Cracovia zlikwidowała występującą w III lidze drużynę rezerw. Trener zdradził, że nie chciał tego robić. - Ja akurat nie byłem zwolennikiem tego ruchu, natomiast taka decyzja zapadła, musiałem się z nią zgodzić i musimy działać trochę inaczej. Chociaż nie ukrywam, że sprawia nam to pewne problemy - przekazał.

Filipiak nie zamierza przeprowadzać żadnych transferów. Stanowcza decyzja. "Po co?"

Właściciel Cracovii przekazał konkretne stanowisko odnośnie do nowych transferów w opublikowanym ostatnio wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej".

- Nie będzie (nowych transferów - dop.red). A dlaczego kibice się martwią? Rozmawiałem np. z Adamem Wilkiem. Mam za niego sprowadzić np. 19-latka z West Ham United… Wilk wykazał się dobrą grą w minionym sezonie. Jak nie będziemy tak działać, to nigdzie nie zajdziemy. Adam i inni młodzi dostaną szansę. Mamy trzon zespołu, reprezentantów. Oglądałem powtórki meczów w Canal Plus: Cracovia – Widzew, Cracovia – Pogoń i muszę powiedzieć, że gramy ładnie, trochę nam zabrakło szczęścia - powiedział.

Filipiak został również zapytany o to, czy brak transferów spowodowany jest oszczędnościami klubu. - To jedno, ale myśmy wpadli w spiralę tych transferów, było bardzo dużo zagranicznych, jeden na pięciu się sprawdza, miliony lecą, a nasi chłopcy nie dostają szansy. Po co my mamy tę Rączną (akademia Cracovii - dop. red.)? Po co mamy juniorów? Jest 19-letni Węgier z West Ham United, który gra, albo nie gra i po co ja mam go sprowadzać? - podsumował.