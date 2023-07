Nie tylko Nawrocki. Kolejny piłkarz może opuścić Legię Warszawa

Legia Warszawa przystąpi do kolejnych meczów ekstraklasy, a także rywalizacji w europejskich pucharach, ze sporym osłabieniem. Z klubu odchodzi Maik Nawrocki, który będzie kontynuował karierę w Celtiku. Stołeczny klub ma na nim zarobić ponad pięć mln euro, a także ma mieć zapewnione 20 proc. kwoty od kolejnej transakcji z udziałem Nawrockiego. To czwarta najwyższa sprzedaż w historii Legii, po Radosławie Majeckim (7 mln euro do AS Monaco), Michale Karbowniku i Sebastianie Szymańskim (po 5,5 mln euro do Brighton i Dynama Moskwa). Na tym jednak nie koniec zmian w Legii.

Kolejny obrońca odejdzie z Legii? Najbliższe 24 godziny będą kluczowe

Wygląda na to, że Nawrocki nie będzie jedynym obrońcą, który może odejść z Legii Warszawa w tym oknie transferowym. Istnieje prawdopodobieństwo, że z klubu odejdzie też Lindsay Rose, który według portalu pressaris.gr ma wrócić do Arisu Saloniki. O takiej możliwości greckie i polskie media informują już od początku lipca. Z najnowszych wieści wynika, że tu kluczowe okażą się najbliższe 24 godziny. "Rose nie będzie potrzebował czasu na adaptację. To sprawa, o którą wcześniej martwił się Aris" - czytamy w artykule.

Ten pośpiech Arisu wynika z faktu, że jedynym zdrowym środkowym obrońcą, który został zgłoszony na II rundę el. Ligi Konferencji Europy jest Brazylijczyk Fabiano. Aris zagra na tym etapie z Araratem Armenia-Erywań. Jeśli Rose nie dołączy w tym przedziale czasowym do Arisu, to klub zarejestruje Niemca Antonisa Aidonisa, który trafił do Grecji bez kwoty odstępnego, ponieważ wygasł jego kontrakt z Vfb Stuttgart. Zgodnie z zasadami UEFA, klub może dokonać dwóch zmian w kadrze do 24 godzin przed pierwszym meczem.

Rose grał w lidze greckiej w latach 2019-2021, kiedy to został wykupiony z Lorient za 170 tys. euro. Legia kupiła reprezentanta Mauritiusa latem 2021 roku za 600 tys. euro. Kontrakt Rose'a ze stołecznym klubem jest ważny do końca czerwca 2024 roku, ale jest opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Rose zagrał 44 mecze we wszystkich rozgrywkach w barwach Legii, w których strzelił trzy gole. Dodatkowo wygrał Puchar Polski w sezonie 22/23.

Do tej pory Legia rozstała się w letnim oknie transferowym z Filipem Mladenoviciem, Joelem Abu Hanną, Mattiasem Johanssonem czy Kacprem Skibickim. Z kolei do stołecznego klubu trafił Marc Gual, Juergen Elitim, Radovan Pankov oraz Patryk Kun.