Raków poznał potencjalnego rywala w III rundzie el. do LM! Trudne zadanie

Raków Częstochowa poznał rywala w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W poniedziałek o 12:00 w szwajcarskim Nyonie przeprowadzono losowanie. Mistrzowie Polski trafili zwycięzcę dwumeczu Aris Limassol - BATE Borysów. Aby do tego starcia doszło jest jednak jeden warunek - Raków najpierw musi pokonać w ekipę Karabachu Agdam.

Wszystko jasne. Wiemy, z kim zagra Raków w przypadku awansu do kolejnej rundy el. do Ligi Mistrzów

Polski klub już przed losowaniem mógł być pewien, że w III rundzie nie będzie łatwo. W gronie potencjalnych rywali znaleźli się bowiem zwycięzca dwumeczu Sheriff Tyraspol - Maccabi Hajfa, lepszy z pary Aris Limassol - BATE Borysów, a także mistrz Grecji, który dopiero rozpocznie zmagania eliminacyjne - AEK Ateny Damiana Szymańskiego. Ostatecznie padło na drugą opcję, która i tak wydaje się najłagodniejsza.

Aris Limassol to świeżo upieczony mistrz Cypru, który po to trofeum sięgnął po raz pierwszy w historii. Tak samo jak Raków Częstochowa w eliminacjach do Ligi Mistrzów jest debiutantem. Mimo to to właśnie jemu bukmacherzy dają większe szanse na awans, a nie BATE Borysów, które w fazie grupowej tych rozgrywek grało aż pięć razy. Ostatnio mistrz Białorusi zakwalifikował się do niej dość dawno, bo osiem lat temu. W 2019 r. z pierwszej rundy eliminacji wyrzucił zaś Piasta Gliwice.

Pierwsze mecze w ramach III rundy zaplanowane są 8-9 sierpnia. Wszystkie rewanże odbędą się zaś 15 sierpnia. Następny dzień zarezerwowany jest na mecz o Superpuchar UEFA pomiędzy Manchesterem City a FC Sevillą. Wcześniej jednak Raków ma do rozegrania dwumecz z Karabachem Agdam. Na początek obie ekipy spotkają się w Częstochowie w najbliższą środę 26 lipca. Decydujące starcie odbędzie się we wtorek 1 sierpnia w Azerbejdżanie.

Jak na razie piłkarze Dawida Szwargi radzą sobie całkiem nieźle. Pierwszą rundę przeszli bez fajerwerków, ale za to spokojnie i z czystym kontem. Wygrali z mistrzem Estonii Florą Tallinn 1:0 i 3:0. Dobrze rozpoczęli także sezon nowy Ekstraklasy. W sobotę 3:0 ograli Jagiellonię Białystok. Jedynej porażki, ale dopiero w serii rzutów karnych, doznali w meczu o Superpuchar Polski z Legią Warszawa.