Raków poznał rywala w przypadku porażki w Lidze Mistrzów. Wyjazd na północ

W południe Raków Częstochowa poznał rywala w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów w przypadku wyeliminowania Karabachu Agdam. Będzie to zwycięzca dwumeczu Aris Limassol - BATE Borysów. Gdyby jednak mistrzom Polski powinęła się noga w konfrontacji z Karabachem, zagra on w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy.

Raków poznał rywala w przypadku porażki w Lidze Mistrzów

Wydaje się, że na papierze będzie to zadanie prostsze, gdyż Raków w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy może zagrać z PRZEGRANYM z pary HJK Helsinki / Molde FK. Spotkania zaplanowano na 10 i 17 sierpnia. Pierwszy mecz u siebie.

HJK Helsinki to hegemon i aktualny mistrz Finlandii, który tytuł ten zdobywa od 2017 roku, z małą przerwą cztery lata temu. W tym kraju rozgrywki są rozgrywane systemem wiosna-jesień. Po sezonie 2023 zespół ze stolicy po 17. kolejkach zajmuje jednak dopiero trzecie miejsce ze stratą czterech oczek do SJK Seinajoki. W rozgrywkach 2022/2023 Ligi Europy HJK Helsinki rywalizowało w fazie grupowej Ligi Europy, w której w konfrontacji z Realem Betis, AS Romą oraz Łudogorcem Razgrad zdobyło raptem jeden punkt.

Kontrowersje wokół meczu Legii w LKE. W roli głównej UEFA

Faworytem tego starcia będzie jednak Molde FK, które w zimowym oknie transferowym za 12 milionów euro sprzedało Davida Datro Fofanę do Chelsea. W Norwegii również mamy środek sezonu, w którym Molde - obrońca tytułu - zajmuje trzecie miejsce za plecami Bodo/Glimt oraz Tromso. Mistrzowie Norwegii to zespół, który w zeszłych rozgrywkach Ligi Konferencji Europy grał w fazie grupowej z KAA Gent, Djurgarden, które później zostało wyeliminowane przez Lecha Poznań, oraz Shamrock Rovers. W sześciu meczach zgromadzili siedem punktów.

Miejmy nadzieje, że to tylko hipotetyczne rozważania, gdyż mistrzowie Polski, pomimo zmiany szkoleniowca, prezentują się na początku bardzo obiecująco. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów pewnie wyeliminowali Florę Tallinn, wygrywając w dwumeczu aż 4:0. W ekstraklasie udanie zainaugurowali sezon, pokonując 3:0 Jagiellonię Białystok. Gorzej poszło im w meczu o Superpuchar, który został przegrany po rzutach karnych z Legią Warszawa - w podstawowym czasie gry padł wynik 0:0.