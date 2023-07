Król strzelców może za moment trafić do Pogoni Szczecin. Wielki transfer na horyzoncie

Pogoń Szczecin zajęła czwarte miejsce w rozgrywkach Ekstraklasy, dzięki czemu zakwalifikowała się do rozgrywek Ligi Konferencji Europy. W drugiej rundzie eliminacji zmierzy się z Linfield FC lub KF Vllaznią i będzie faworytem do awansu do kolejnej fazy. Z tego powodu władze klubu myślą o wzmocnieniach i znalazły idealnego kandydata.

Pogoń Szczecin może mieć nowego napastnika. Wielki transfer na horyzoncie

W minionym sezonie najlepszym strzelcem zespołu ze Szczecina był Kamil Grosicki, który w rozgrywkach Ekstraklasy trafił 13 razy. Ponadto z Pogoni odszedł napastnik Pontus Almqvist i w formacji ofensywnej potrzebny jest kolejny klasowy piłkarz.

Według WP SportoweFakty blisko dołączenia do Pogoni jest Efthymios Koulouris. Grecki napastnik ostatnie sześć miesięcy spędził na wypożyczeniu w tureckim Alanyasporze, ale jest zawodnikiem LASK. Wychowanek PAOK-u Saloniki w poprzednim sezonie zdobył cztery gole i zaliczył cztery asysty w 26 meczach.

W przeszłości miewał jednak kapitalne sezonu. W barwach Atromitosu w sezonie 2018/19 został królem strzelców ligi greckiej z 19 trafieniami. Wtedy to Toulouse FC płaciło za niego 3,2 miliona euro. We Francji furory nie zrobił i rok później wrócił do Atromitosu. W tym zespole nieźle spisywał się także w rozgrywkach 2021/22, kiedy to zdobył łącznie 14 goli w 33 meczach. Ponadto 27-latek ma za sobą 18 występów w reprezentacji Grecji, w której nie zdobył jeszcze bramki.

Kontrakt Koulourisa z LASK-iem Linz wygasa dopiero 30 czerwca 2025 roku. Austriacki klub w 2022 roku płacił za niego milion euro. Nie wiadomo jednak, jaki koszt ewentualnego transferu poniesie Pogoń Szczecin. Wygląda jednak na to, że czwarty zespół Ekstraklasy jest zdeterminowany, by ściągnąć Greka.

Rywala w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy Pogoń Szczecin pozna 20 lipca, kiedy to zakończy się drugie spotkanie pomiędzy Linfield a Vlanzią. Pierwsze mecze drugiej rundy zaplanowano na 27 lipca, a Pogoń pierwsze starcie rozegra na wyjeździe. Z kolei rewanż w Szczecinie ma odbyć się 3 sierpnia.