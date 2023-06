Polak odchodzi z AS Romy. Dostał szansę od Mourinho

Jordan Majchrzak z Legii Warszawa spędził miniony sezon na wypożyczeniu do AS Romy. 18-letni napastnik dostał nawet szansę w meczu Serie A, ale ostatecznie nie przekonał do siebie Jose Mourinho i wróci do Warszawy. Stamtąd najprawdopodobniej uda się na kolejne wypożyczenie.

