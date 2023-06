Dantejskie sceny we Francji. Polski trener mówi, co jest najgorsze. "Jest tylko gorzej"

W ostatnich dniach we Francji jest bardzo niespokojne i niebezpiecznie. Trwają starcia policji z manifestantami, którzy palą samochody, rozbijają witryny sklepowe i budują barykady na ulicach Nanterre. Ma to związek ze śmiercią siedemnastolatka zastrzelonego we wtorek przez policję, który próbował uciec podczas kontroli drogowej. Zabity Nahel pochodził z francusko-algierskiej rodziny. 17-latek jest drugą osobą w tym roku we Francji, która zginęła w strzelaninie policyjnej, podczas zatrzymania drogowego. W ubiegłym roku w ten sposób zginęło aż trzynaście osób.

O zamieszkach we Francji opowiedział Piotr Wojtyna, polski szkoleniowiec, mieszkający w tym kraju od ponad 30 lat.

- W czwartek doszło do zamieszek 500 metrów od mojego domu. W pewnym momencie przestraszyłem się, że zniszczą mi samochód i schowałem go do garażu. O wyjściu z domu nawet nie było mowy. Myślę, że nikt normalny nie opuszcza teraz osiedla. Kuzyn zamordowanego chłopaka gra w naszej drużynie i uczestniczył w zamieszkach. Niestety, nad tak rozszalałą grupą nie da się zapanować - mówi Piotr Wojtyna w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Przewiduje on, że zamieszki mogą trwać długo. - Mieszkam tu 30 lat i bardzo szanuję ten kraj. Francja to coś więcej niż płonące samochody. Poważny problem zaczął się 20 lat temu i niestety, jest tylko gorzej. Za każdym razem dochodzi do eskalacji. Wygląda to tak, że banda ludzi biegnie przed siebie, demolując wszystko, co jest na drodze. Palą szkoły, przedszkola, biblioteki. Tragedia. Nie zanosi się na to, że strajki skończą się za dwa dni. To może potrwać jeszcze kilka tygodni - dodaje Piotr Wojtyna.

- Pierwszym problemem jest edukacja rodzinna. Są to najczęściej dzieci wychowane bez ojców. Rzucają szkoły w wieku 14-15 lat, nie mają zawodów i wykształcenia. Dochodzą przykłady z domu, gdzie w wielu przypadkach rodzice niczym się nie zajmują. To trzecie pokolenie emigracji we Francji. Tu się wychowali, ale nie akceptują tego kraju. Co jednak najgorsze: w każdej dużej aglomeracji występuje ogromny problem handlu narkotykami. Mówimy najpewniej o grupach zorganizowanych, które werbują młodych. Stąd bierze się dużo zła. Chłopak, który może zarobić w jeden dzień 1000 euro, nie pójdzie do pracy. To też często chłopcy mający słaby charakter. Wielu szybko rezygnowało u nas z trenowania piłki, bo chcieli efektów od razu. Wielu nie potrafi o siebie zawalczyć, a sport to przede wszystkim wysiłek. Oni chcą być od razu bogaci - dodał.

Piotr Wojtyna od 25 lat jest trenerem w akademii piłkarskiej JS Suresnes, której wychowankiem jest m.in. N'Golo Kante - mistrz świata z Francją z 2018 roku. W połowie czerwca Kante zdecydował się opuścić Chelsea i podpisał umowę z Al-Ittihad.