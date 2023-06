Śląsk się zbroi. Dwa pierwsze transfery. Jeden ze słynnego klubu

Śląsk Wrocław do ostatniej kolejki walczył o utrzymanie. Ostatecznie udało mu się zrealizować cel - zajął 15. miejsce, dzięki czemu wystąpi w przyszłym sezonie na boiskach ekstraklasy. Słabe wyniki doprowadziły jednak do roszad kadrowych. Z klubu najprawdopodobniej odejdzie kilku zawodników m.in. Diogo Verdasca i Victor Garcia, którym Jacek Magiera zalecił poszukiwania nowego pracodawcy. Wrocławska ekipa intensywnie pracuje też nad wzmocnieniami i w środę 28 czerwca ogłosiła dwa pierwsze transfery.

Śląsk Wrocław ogłasza pierwsze transfery. Żukowski znów zagra w ekstraklasie

Pierwszym z piłkarzy, który dołączy do Śląska, jest Mateusz Żukowski. 21-latek związał się z drużyną rocznym kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejne 24 miesiące. - Dużą część kariery grałem w ataku, więc lubię i potrafię grać ofensywnie. (...) Chcę grać w Śląsku jak najwięcej i notować liczby, a to na pewno pomoże drużynie, której wyniki są najważniejsze - powiedział piłkarz, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Mimo że Żukowski był związany kontraktem z Rangers FC, to ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Lechu Poznań. Nie był to jednak dla niego udany okres. Rozegrał zaledwie trzy spotkania w ekstraklasie, a na boisku spędził łącznie 70 minut. Więcej występów zanotował w rezerwach wielkopolskiego klubu - zagrał w 15 starciach, zdobywając bramkę.

Mimo wszystko Żukowski na poziomie ekstraklasy rozegrał już w 47 mecze, strzelając dwa gole. Większość spotkań zaliczył w barwach pierwszej drużyny Lechii Gdańsk, w której występował w latach 2017-2022. W międzyczasie został też wypożyczony do Chojniczanki Chojnice. Z kolei w 2022 roku sprzedano go do Rangers FC, w którym zagrał tylko raz.

Kacper Trelowski wypożyczony do Śląska

Na innych zasadach niż Żukowski do Śląska dołączy Kacper Trelowski. Bramkarz Rakowa Częstochowa spędzi najbliższy sezon na wypożyczeniu we wrocławskiej drużynie.

- Chcę podnosić swoje umiejętności, pomóc i drużynie, i sobie samemu. Jestem młodym bramkarzem, ale mam już doświadczenie w grze w ekstraklasie, pod presją, o dużą stawkę. Sporo rozmawiałem z Jackiem Magierą, a jeszcze więcej z trenerem bramkarzy, bo znam się dobrze z Maciejem Sikorskim i cieszę się, że znów będziemy razem pracować. Mam świadomość, że w Śląsku jest duża rywalizacja o miejsce w bramce, ale uważam, że to dobrze, bo to pomaga podnosić swój poziom - powiedział Trelowski, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Raków także zdążył już odnieść się publicznie do transferu. "'Trelu', powodzenia w nowym wyzwaniu!" - napisał mistrz Polski w oficjalnym komunikacie. Trelowski to wychowanek częstochowskiej drużyny. W pierwszym zespole zadebiutował 8 sierpnia 2021 roku w spotkaniu z Wisłą Kraków. W ostatnim sezonie nie miał zbyt wielu okazji do gry w ekstraklasie - wystąpił w sześciu meczach, w jednym zachowując czyste konto.