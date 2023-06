UEFA wprowadza zakaz. Słynna ustawa "Anty-Chelsea" wchodzi w życie. Nie do obejścia

Chelsea jakiś czas temu ogłosiła przedłużenie kontraktu Enzo Fernandeza, który dołączył do zespołu w styczniu. Władze londyńskiego klubu zdecydowały się prolongować umowę Argentyńczyka aż do 2032 roku. Ma to związek m.in. z problemami finansowymi Chelsea.

W środę 28 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego UEFA, podczas którego podjęto szereg istotnych decyzji. Poznaliśmy m.in. gospodarza finału Ligi Konferencji Europy w 2025 roku oraz kobiecego Euro U19 - gospodarzem obu imprez będzie Polska. Zapadły także inne kluczowe ustalenia choćby dotyczące spraw finansowych.

Od teraz kluby będą mogły wciąż decydować o długości kontraktu swoich piłkarzy, jednak UEFA zastrzegła, że spłacenie inwestycji poprzedniemu pracodawcy musi nastąpić maksymalnie w ciągu pięciu lat. Ma to zapobiec wydawaniu większej kwoty niż kluby są w stanie wydać. Władze europejskiej federacji rozważały wprowadzenie takiej regulacji już w styczniu. Ostatecznie będzie obowiązywała ona dopiero od lata.

Decyzja UEFA została nazwana przez hiszpański dziennik "AS" "prawem Anty-Chelsea". To Anglicy w ostatnim czasie dokonywali nietypowych ruchów jak choćby wspomniany długi kontrakt Fernandeza czy Mudryka.

W ostatnim czasie londyński klub zakupił sporą liczbę piłkarzy za wielkie pieniądze. To sprawiło, że było ryzyko naruszenia przez nich Finansowego Fair Play i w dalszym ciągu muszą uważać na swoje finanse.