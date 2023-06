Wielkie czystki w polskim klubie. Ważni piłkarze odsunięci

Magiera wracał do Śląska w bardzo nerwowej atmosferze. Po 28 kolejkach zespół z Wrocławia znajdował się w strefie spadkowej. I choć Magiera nie odmienił Śląska, to udało mu się wygrać kluczowe spotkania z Wisłą Płock i Miedzią Legnica. Ostatecznie wrocławski klub zakończył sezon z jednym punktem przewagi nad płocczanami.

Magiera robi porządki w Śląsku Wrocław

Śląsk Wrocław już pożegnał się z kilkoma zawodnikami, którzy byli w drużynie w poprzednim sezonie. Dotychczas z Wrocławia wyjechało już sześciu zawodników. Do najważniejszych należeli Daniel Gretarsson oraz Adrian Łyszczarz. Ten pierwszy był podstawowym obrońcą Śląska w poprzednim sezonie, ten drugi był piłkarzem szerokiego składu. To jednak nie koniec.

Przed wtorkowym treningiem Jacek Magiera w obecności całej drużyny poinformował Diogo Verdascę i Victora Garcię, że nie widzi ich w swoim zespole - informuje portal wroclawskiefakty.pl - ci zawodnicy nie wzięli udziału w treningu i mają znaleźć sobie nowy klub. W poprzednim sezonie obaj byli podstawowymi piłkarzami Śląska. Verdasca wystąpił w 21 spotkaniach, a Garcia w 29. Trener Magiera ma oczekiwać odpowiedniego podejścia od zawodników - mają być zdeterminowani i gotowi do poświęceń - i uznał, że oni go nie gwarantują.

Klub szuka też nowego pracodawcy dla Caye Quintany. Napastnik, który w barwach Śląska strzelił tylko trzy bramki, ma zarabiać aż 70 tysięcy złotych miesięcznie. Śląsk próbował już wcześniej wymusić jego odejście poprzez przesunięcie go do rezerw. Kontrakt Hiszpana obowiązuje do czerwca 2024 roku.

Problemy Śląska Wrocław. Magiera ustabilizuje sytuację?

Śląsk Wrocław od dłuższego czasu znajduje się w kryzysie. Zespół był o krok od spadku z Ekstraklasy w poprzednich dwóch sezonach. Od 2021 roku miał już czterech trenerów. Najpierw Vitezslava Lavickę zastąpił Jacek Magiera, którego zwolniono, gdy klubowi groził spadek. Zespół został utrzymany przez Piotra Tworka, ale klub zdecydował się go zwolnić i w jego miejsce zatrudnić Ivana Djurdjevicia. Gdy Śląskowi znów w oczy zajrzał spadek, to do pracy został przywrócony Jacek Magiera. Obecnie Śląsk znajduje się w przededniu sprzedaży. Zadanie odbudowy drużyny na razie jednak spoczywa na Jacku Magierze oraz nowym dyrektorze sportowym Davidzie Baldzie, który o swoich planach na zespół opowiedział w rozmowie z Jakubem Sewerynem ze Sport.pl.