Wielkie firmy zagrają w Arabii. Jest polski akcent. FIFA wybrała

Nie da się nie zauważyć ruchów, których dokonuje Arabia Saudyjska, aby stać się ważnym graczem w światowym futbolu. Tylko w ostatnim czasie do tamtejszej ligi za gigantyczne pieniądze ściągnięto takie gwiazdy jak Karim Benzema czy N'Golo Kante, nie wspominając o styczniowym transferze Cristiano Ronaldo.

Arabia Saudyjska z wielkim turniejem. FIFA potwierdza

W poniedziałek FIFA oficjalnie potwierdziła, że to Arabia Saudyjska będzie gospodarzem tegorocznych rozgrywek Klubowych Mistrzostw Świata. Turniej zaplanowany jest na okres 12-22 grudnia, a będzie on miał miejsce w mieście Dżedda. W 2014 roku wybudowano tam stadion King Abdullah Sports City, mogący pomieścić 60 tysięcy kibiców. Koszt tego obiektu wycenia się na aż 530 milionów dolarów.

- Jesteśmy zachwyceni, że Dżedda, ze swoimi najnowocześniejszymi obiektami i reputacją gospodarza ważnych międzynarodowych wydarzeń sportowych, została wybrana na gospodarza Klubowych Mistrzostw Świata FIFA - powiedział prezes Saudyjskiej Federacji Piłkarskiej, Yasser Al Misehal, cytowany przez stronę fifa.com.

Wielkie firmy zagrają w Arabii. Jest polski akcent

W turnieju Klubowych Mistrzostw Świata udział co roku bierze siedem zespołów. Są to zwycięzcy Ligi Mistrzów UEFA, Copa Libertadores, Afrykańskiej Ligi Mistrzów, Ligi Mistrzów Oceanii, Azjatyckiej Ligi Mistrzów oraz mistrz państwa, które akurat organizuje turniej. W związku z tym drużyny, które będzie można oglądać na tegorocznej edycji zawodów to Manchester City, egipskie Al Ahly, meksykański Club Leon, Auckland City z Australii, saudyjskie Al-Ittihad oraz japońskie Urawa Red Diamonds, którego trenerem jest Maciej Skorża. Ostatni klub wciąż nie jest znany, bowiem nie odbył się jeszcze finałowy turniej Copa Libertadores. Ten zostanie rozegrany w dniach 1 sierpnia - 4 listopada z finałem na brazylijskiej Maracanie.

Kilka dni temu Arabia Saudyjska zaskoczyła wszystkich i według hiszpańskiego dziennika "Marca" wycofała się z kandydowania do organizacji mistrzostw świata w 2030 roku. Początkowo starała się o ten turniej razem z Grecją i Egiptem, lecz niespodziewanie Saudyjczycy wycofali się z organizacji mundialu, o czym Greków i Egipcjan miał poinformować minister spraw zagranicznych Faisal bin Farhan Al Saud.