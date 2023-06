Klub ekstraklasy postawił sobie wyzwanie. Planuje ściągnąć piłkarza Lazio

Śląsk Wrocław ma za sobą bardzo nieudany sezon. Drużynie do samego końca poważnie groził spadek z ekstraklasy. Ostatecznie zdołała się utrzymać w ostatniej kolejce i zajęła 15. miejsce z dorobkiem 38 punktów. Po zakończeniu sezonu w klubie doszło do zmian. Nowym dyrektorem sportowym został David Balda. Teraz Śląsk może skupić się na przygotowywaniu do nowych rozgrywek.

Riza Durmisi może trafić do Śląska Wrocław. W przeszłości grał w Lazio

Działacze przede wszystkim rozglądają się za nowym lewym obrońcą. Filip Macuda z Wrocławskich Faktów przekazał w tej sprawie zaskakujące informacje. Jego zdaniem do Śląska może trafić Riza Durmisi. Możliwość ściągnięcia piłkarza bada David Balda. Duńczyk obecnie gra w CD Tenerife, gdzie został wypożyczony z Lazio. Jego kontrakt z rzymskim zespołem wygasa wraz z końcem czerwca i mógłby przenieść się do Wrocławia za darmo.

Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Portal Tipsbladet.dk podaje z kolei, że Durmisi może trafić do Arabii Saudyjskiej, gdzie otrzymałby dużo większe pieniądze. Dziennikarze nie podali jednak, o jaki klub chodzi. Jeśli ostatecznie Durmisi przejdzie do Śląska, byłby to bardzo zaskakujący ruch. W przeszłości piłkarz występował topowych ligach. Grał między innymi w Realu Betis lub Nicei. W Lazio występuje od 2018 roku, ale do tej pory rozegrał jedynie 19 meczów i często był wypożyczany. Jego przygoda na Teneryfie również nie była udana. W minionym sezonie pojawił się na boisku 12 razy. Od marca leczy kontuzje kolana i nie wiadomo, kiedy wróci na boisko.

Durmisi w przeszłości był także reprezentantem Danii. W narodowych barwach wystąpił łącznie 23 razy. Obrońca zagrał raz przeciwko reprezentacji Polski. Miało to miejsce w 2016 roku podczas eliminacji do mistrzostw świata 2018. Wówczas Polacy wygrali 3:2.