Ruch Chorzów zbroi się na ekstraklasę. Król strzelców pozyskany. To nie koniec

Po sześciu latach rozbratu Ruch Chorzów powraca do ekstraklasy. Piłkarze Jarosława Skrobacza do ostatniej kolejki walczyli o bezpośredni awans. Ostatecznie o zaledwie punkt wyprzedzili Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, zajęli drugie miejsce w tabeli i mogli świętować sukces. Ich przerwa nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ już w środę rozpoczęli przygotowania do nadchodzących rozgrywek.

Ruch Chorzów zbroi się na ekstraklasę. Maciej Firlej nowym piłkarzem klubu

Kilkadziesiąt godzin temu na oficjalnej stronie internetowej klubu podano informację, że były już napastnik Znicza Pruszków Maciej Firlej związał się z Ruchem roczną umową z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

- Jestem bardzo zadowolony, że trafiłem do tak wielkiego klubu z taką historią. Marzeniem zawodnika jest gra w ekstraklasie. Ja dzisiaj tę szansę otrzymuję i zrobię wszystko, by ją wykorzystać i swoją grą dać kibicom wiele radości - zakomunikował.

26-latek od kilku dobrych lat regularnie zmieniał pracodawcę. Kiedy w lutym 2018 roku podpisywał kontrakt z Koroną Kielce, wiązano z nim bardzo duże nadzieje. Furory jednak nie zrobił, a więcej czasu spędził na wypożyczeniach. Później reprezentował jeszcze barwy Motoru Lublin oraz właśnie Znicza Pruszków. Dopiero w ubiegłym sezonie pokazał, na co go stać, ponieważ w 34 meczach strzelił 21 goli w rozgrywkach II ligi i znacząco przyczynił się do awansu Znicza na zaplecze ekstraklasy.

Firlej nie musi być ostatnim wzmocnieniem zespołu z Chorzowa. Jak poinformował we wtorek dziennikarz Karol Bugajski, Filip Starzyński i Mateusz Bartolewski są bardzo blisko podpisania kontraktów z klubem. Ruch rozpocznie rozgrywki ekstraklasy już za nieco ponad cztery tygodnie, kiedy w pierwszej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin.