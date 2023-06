Napoli walczy o Zielińskiego. Chcą uniknąć jednego

Reprezentacja Polski przegrała we wtorek z Mołdawią 2:3 w trzecim meczu eliminacji do przyszłorocznego Euro w Niemczech. Antybohaterem tego spotkania został Piotr Zieliński, który przyznał, że to on jest winien pierwszego gola dla Mołdawii, który dał rywalom dużo wiatru w żagle. - Myślę, że to ja obudziłem ich zespół. Biorę to na siebie. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, jesteśmy zdruzgotani - zakomunikował w pomeczowym wywiadzie. Mimo że pomocnik znajdował się na zgrupowaniu, powoli wyjaśnia się jego przyszłość klubowa.

Piotr Zieliński może pozostać w Napoli. Władze klubu walczą o przedłużenie kontraktu

Od jakiegoś czasu trwają negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu Zielińskiego z Napoli. Jego obecna umowa wygasa z końcem czerwca przyszłego roku i nadal nie została przedłużona. Dotychczas wiadomo było, że jeśli zdecyduje się podpisać nowy kontrakt, to będzie musiał liczyć się z obniżką wynagrodzenia.

Dziennik "Corriere dello Sport" przekazał w środę, że przedstawiciele Napoli chcą uniknąć scenariusza, w którym piłkarz odejdzie za rok za darmo, dlatego zaproponowali mu nowy kontrakt. Na ten moment nie są jednak znane jego szczegóły. Pracownicy włoskiej gazety napisali również, że Polak wzbudził duże zainteresowanie Lazio, którego trenerem jest jego były trener Maurizio Sarri. Zobaczymy zatem, jak rozwiąże się sytuacja w najbliższym czasie.

Lazio nie jest jedyną drużyną, która umieściła Zielińskiego na liście życzeń. Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że niespodziewanie 28-latek znalazł się na celowniku władz Manchesteru United. W transferze do angielskiego klubu miałby pomóc jego były kolega z Udinese.

Zieliński reprezentuje barwy Napoli od sierpnia 2016 roku, kiedy został pozyskany za 16 milionów euro z Udinese. Do tej pory wystąpił w jego barwach w 329 meczach, w których strzelił 47 goli i zanotował 44 asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 35 milionów euro, co czyni go najdroższym polskim piłkarzem.