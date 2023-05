Runjaić nie dał się złapać na polityczne pytania "Kickera". Piękne słowa o Polsce

Runjaić do Polski przybył w 2017 roku, gdy objął Pogoń Szczecin. Wcześniej w 2016 roku prowadził TSV Monachium. Ze szczecińskim klubem dwa razy dostał się do eliminacji do europejskich pucharów. Teraz trenuje Legię, którą miał za zadanie wyciągnąć z kryzysu.

Runjaić o Legii. "Czy to naprawdę taka mała scena?"

Podczas rozmowy z niemieckim magazynem padło wiele interesujących tematów. Jednym z nich był temat jego pracy jako Niemca poza granicami kraju. Na pytanie dziennikarza o to, czy nie ma ambicji na "dużą scenę", Runjaić odpowiedział stanowczo. - Cóż, Legia jest największym klubem w kraju z dużymi tradycjami piłkarskimi o populacji 38 milionów. Czy to naprawdę jest mniejsza scena od 2. Bundesligi? - zapytał. Następnie dodał, że rozumie, o czym mowa, ale przenosiny do Polski były jego świadomą decyzją, która ostatecznie okazała się być świetnym wyborem.

Następnie wypowiedział się też o samej Polsce i tego, czego w niej doświadczył. - Fantastyczny kraj z przyjaznymi ludźmi. Piękne miasta, dużo kultury i różnorodnej przyrody. Państwo rozwijające się. Jako trener możesz tu pracować w spokoju, jestem otoczony dobrymi ludźmi - odpowiedział.

Runjaić o trudnej przeszłości Polski i Niemiec. "Nikt nie powie o mnie złego słowa"

Co ciekawe, w pewnym momencie rozmowy padło pytanie o to, jak czuje się jako Niemiec pracujący w Polsce, biorąc pod uwagę historię obu krajów. - Kiedyś zostałem w Niemczech opisany jako "Niemiec urodzony w Wiedniu z jugosłowiańskimi korzeniami", więc tyle byłoby z tego Niemca. Dorastałem tam, to duża część tego, kim jestem. Ale czuję się Europejczykiem, kimś, kto zwraca uwagę na osobowość drugiego człowieka, a nie na jego narodowości. Co do pańskiego pytania o trudne relacje Polski i Niemiec: Ważne jest to, czy reprezentujesz takie wartości jak szacunek, interakcja itp. Jako niemiecki trener wykazuję się tu dużą odpowiedzialnością i gdyby zapytać związek, sędziów, dziennikarzy w Polsce, to nikt nie powie o mnie złego słowa - słyszymy od 51-latka.

Runjaić wypowiedział się też o roli Lukasa Podolskiego w promocji polskiej piłki. Trener przyznał, że jego przyjście do Górnika miało wielki wpływ na to, jak nasz kraj jest odbierany za granicą w kontekście futbolu. - Poldi to ambasador, wielka osobowość i najlepsza lewa noga w lidze - zaznaczył. Przy okazji oceniania poszczególnych piłkarzy wspomniany został Maik Nawrocki, wychowanek Werderu Brema. Runjaić stwierdził, że polski obrońca gra bardzo solidnie i jest na dobrej drodze jako duży talent. Niemniej jednak wciąż musi się szkolić.