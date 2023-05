Świat obiegła wieść, że zaatakował Barcelonę. Teraz wyjaśnia. Wszyscy się mylili

Od 2016 roku Samuel Umtiti jest piłkarzem FC Barcelony, do której trafił z Olympique Lyon za 25 milionów euro. Przez pierwsze dwa sezonu był filarem i podstawowym zawodnikiem drużyny, lecz później notorycznie zaczęły go trapić kontuzje. W poprzednim sezonie zagrał w jednym meczu! Latem 2022 roku został wypożyczony do włoskiego Lecce.

Umtiti tłumaczy swoje słowa. "Następnym razem zadzwońcie do mnie"

Na Półwyspie Apenińskim Francuz odżył i rozegrał w mijającym sezonie blisko dwa tysiące minut. 29-latek być może wróci do Barcelony, lecz swojej sytuacji nie poprawił ostatnim wywiadem. Teraz tłumaczy, że został źle zrozumiany. - Wszystko, czego potrzebowałem, to czuć się docenionym, użytecznym i szanowanym. W Katalonii spędziłem cztery lata w więzieniu: nie tylko w sporcie, ale i w życiu codziennym - powiedział Umtiti w wywiadzie dla "Canal+".

Te słowa obiegły światowe media, więc środkowy obrońca postanowił doprecyzować swoją wypowiedź. Wyjaśnił, że miał na myśli depresję, a nie więzienie. - Do wszystkich dziennikarzy: jeśli macie problem z tłumaczeniem, następnym razem zadzwońcie do mnie - napisał w mediach społecznościowych.

W Lecce 29-letni Francuz wyprostowuje swoją karierę, ale być może nie uchroni swojego zespołu od spadku. Na dwie kolejki przed końcem zajmują jeszcze bezpieczną. 16. lokatę, ale mają tylko trzy punkty przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej Hellasem Verona. - To było dla mnie wyzwanie. Dobrze wiem, że w tych stronach utrzymanie jest warte tyle, co mistrzostwo. To dobrze, bo w Salento znów się uśmiecham i jestem za to wdzięczny klubowi - mówi o swoim czasie we Włoszech 31-krotny reprezentant Francji.

Z kadrą narodową w 2018 roku sięgnął po mistrzostwo świata. Sam Umtiti miał w tym spory udział, gdyż zagrał w sześciu z siedmiu meczów. Opuścił jedynie ostatnie mecze grupowe z Danią, gdy "Trójkolorowi" mieli już pewne wyjście z grupy. W półfinale z Belgią zdobył jedyną bramkę w tym spotkaniu, która dała im awans do finału.