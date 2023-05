Hitowy transfer Legii potwierdzony. To gwiazda ekstraklasy. "Jestem szczęśliwy"

W marcu 2022 roku ukraiński klub SK Dnipro-1 wypożyczył Marca Guala do Jagiellonii Białystok, a Hiszpan dziś jest czołowym graczem ekstraklasy, choć jego klub zawodzi, bo zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli. W tym sezonie 27-letni napastnik rozegrał 28 spotkań, zdobył 15 bramek i siedem asyst.

Już w piątek 12 maja będzie mógł powiększyć swój dorobek, bo w Warszawie zmierzy się z Legią, czyli swoim przyszłym klubem. Informację o transferze przekazał trener stołecznej drużyny.

- Marc Gual to piłkarz, którego w przyszłym sezonie będziemy częściej widzieli przy Łazienkowskiej. Mogę oficjalnie potwierdzić, że to nasz nowy nabytek, został zakontraktowany przez klub. Dokonaliśmy transferu, który spełnia nasze oczekiwania. Jestem bardzo wdzięczny i szczęśliwy, że Jackowi Zielińskiemu udała się ta sztuka. Mam nadzieję, że ten piłkarz będzie rozwijał się w Legii. To jeden z najlepszych napastników ligi. Świadczy o tym nie tylko liczba zdobytych bramek, ale również postawa, styl gry, sposób poruszania się po boisku. To zawodnik bardzo przebojowy, ma dobry drybling, gra kombinacyjnie, aktywnie uczestniczy w pressingu - powiedział Kosta Runjaić, cytowany przez serwis legia.net.

Marc Gual nowym piłkarzem Legii Warszawa

Informację o transferze potwierdziła też oficjalna strona stołecznego klubu. - Hiszpański napastnik Marc Gual zostanie zawodnikiem Legii Warszawa. 27-letni piłkarz podpisał ze stołecznym klubem trzyletni kontrakt - czytamy na stronie klubu.

- Transfer jednego z najlepszych zawodników Ekstraklasy do Legii to duże wydarzenie na rynku, do którego zgodnie z planem przygotowaliśmy się odpowiednio wcześnie. Prace nad kadrą na przyszły sezon trwają od wielu miesięcy. Cieszy mnie również fakt, że Marc był przekonany do tej decyzji i bardzo mu zależało, żeby dołączyć do Legii, a my stworzymy mu odpowiednie możliwości do rozwoju. To wszechstronny zawodnik, który ma łatwość dochodzenia do sytuacji i potrafi je zamieniać na bramki. Dodatkowo kreuje szanse dla innych oraz dobrze czuje się w grze kombinacyjnej. Te zalety predysponują go do naszego stylu gry. Mam nadzieję, że Mark będzie dużym wzmocnieniem drużyny i wzbogaci nasze opcje gry ofensywnej - stwierdził dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.

Gual to wychowanek katalońskiego klubu CF Badalona, ale jako junior grał też w RCD Espanyolu. Grając na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy, reprezentował m.in. drugie drużyny Sevilli FC i Realu Madryt, a także Real Saragossa i AD Alcorcon.

Do Jagiellonii trafił po tym, jak Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę, więc w marcu 2022 opuścił SC Dnipro-1.