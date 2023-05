Media: Sensacja w sprawie Papszuna. Chce go legendarny zdobywca europejskich pucharów

W połowie kwietnia Marek Papszun wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi. Ogłosił, że po sezonie zakończy siedmioletnią przygodę z Rakowem Częstochowa. Jego decyzji nie zmienił nawet pierwszy w historii triumf w ekstraklasie oraz możliwość gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Na stanowisku zastąpi go obecny asystent, Dawid Szwarga. Wydaje się jednak, że już niedługo 48-latek może ponownie wrócić na ławkę trenerską.

Dynamo Kijów zainteresowane Papszunem. To nie jedyny klub walczący o podpis Polaka

Nowe i to dość sensacyjne informacje w sprawie przekazał portal Dynamo.kiev.ua. Okazuje się, że Papszun znalazł się w kręgu zainteresowania Dynama Kijów, a więc klubu regularnie walczącego w europejskich pucharach, i to z sukcesami. W przeszłości drużyna dwukrotnie triumfowała w Pucharze Zdobywców Pucharów. Dodatkowo Dynamo jest najbardziej utytułowanym zespołem w Ukrainie - 16 razy wywalczył mistrzostwo kraju.

Polak miałby zastąpić Mirceę Lucescu, którego w ostatnim czasie trapią problemy zdrowotne. Przeszedł nawet operację, po której na razie nie może prowadzić treningów. Co więcej, pod jego wodzą drużyna notuje rozczarowujący sezon - obecnie znajduje się na czwartej lokacie w lidze i ma już tylko iluzoryczne szanse na mistrzostwo. Do lidera, Szachara Donieck, traci aż dziesięć punktów. O dwa punkty mniej traci z kolei do drugiego Dnipro-1, który zajmuje ostatnią lokatę premiowaną awansem do Ligi Mistrzów.

Mimo wszystko drużyna z Kijowa zagra w kolejnym sezonie w europejskich pucharach - w Lidze Konferencji. Jeśli faktycznie Dynamo Kijów zakończy rozgrywki na czwartym miejscu, to będzie to ich najgorszy występ od sezonu 13/14 i dopiero drugie wypadnięcie za podium w historii Premier Lihi.

Dynamo Kijów ma konkurentów. Zainteresowane Papszunem są jeszcze dwa wielkie kluby

Nie jest to jednak jedyny zespół zainteresowany Papszunem. Już kilka tygodni temu TVP Sport informowało, że trener znalazł się na celowniku Maccabi Hajfa, a więc mistrza Izraela. Tam miałby zastąpić Baraka Bachara, który dość niespodziewanie ogłosił, że odchodzi z drużyny. Poza tym Polak znalazł się też na liście Olympiakosu Pireus, a o posadę miałby walczyć z legendami futbolu i trenerami takimi, jak m.in. Hernan Crespo i Gennaro Gattuso.

O tym, gdzie ostatecznie trafi Papszun, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Jak na razie szkoleniowiec wraz z drużyną cieszy się z wywalczonego w minioną niedzielę mistrzostwa Polski. Papszun stał się bohaterem zespołu. Przejął go w kwietniu 2016 roku, kiedy ten grał jeszcze w II lidze. Później sukcesywnie awansował i w 2019 roku zameldował się w najwyższej klasie. Już w sezonie 2020/21 zdobył wicemistrzostwo Polski. Sukces ten powtórzył rok później, a w tym sezonie wywalczył złoto.