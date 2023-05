Zwrot ws. Josue. Nowy klub wchodzi do gry. Takiej oferty się nie spodziewali

Josue trafił do Legii Warszawa w lipcu 2021 roku z Hapoelu Beer Sheva. Portugalczyk niemal od razu stał się liderem zespołu ze stolicy, a od sezonu 2022/23 jest nawet jego kapitanem. W obecnych rozgrywkach zdobył 14 goli i zaliczył osiem asyst, czym znacznie przyczynił się do triumfu w Pucharze Polski i drugiego miejsca w ekstraklasie. Niewykluczone jednak, że 32-latek po sezonie zmieni barwy klubowe, ponieważ jego umowa nadal nie została przedłużona.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel mistrzem Polski! Fornal: Cieszymy się ze złotego medalu jednej z mocniejszych lig na świecie

Josue opuści Legię Warszawa na rzecz Ameryki Południowej? Rozmowy trwają

Do tej pory media informowały, że jeżeli Josue nie podpisze nowej umowy z Legią, to prawdopodobnie odejdzie do jednego z klubów na Bliskim Wschodzie. Zainteresowane jego usługami miały być głównie zespoły z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Teraz jednak pojawił się nowy, nieco zaskakujący kierunek.

Morawiecki pojawił się na stadionie Rakowa. Podjął decyzję: "Z państwowego budżetu"

WP SportoweFakty informuje, że wśród chętnych na pozyskanie Portugalczyka znalazł się klub z Brazylii, którego nazwy jednak nie podano. Z racji pochodzenia nie istniałaby dla niego bariera językowa, a owa drużyna mogłaby zapłacić mu nawet więcej niż Legia. Zapewne zawodnik nie miałby problemów z przenosinami do kraju pełnego technicznie uzdolnionych piłkarzy i odnalazłby się w tamtejszej lidze. O konkretach jednak nic nie wiadomo.

Tobiasz pójdzie w ślady Szczęsnego? Bohatera Legii chce klub z Serie A

Z kolei Legia mocno zabiega o podpisanie nowej umowy z Josue. Portal Legia.net.informował, że agent piłkarza miał już przedstawić klubowi warunki nowego kontaktu. Obie strony mają być chętne do ustępstw, by kontynuować współpracę. Szczególe zdeterminowane są władze klubu, którym zależy na pozostaniu gwiazdy w zespole. Kartą przetargową Legii w rozmowach ma być m.in. możliwość gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dla czterokrotnego reprezentanta Portugalii czas w Legii jest prawdopodobnie najlepszy w karierze. Nigdzie nie zagrał więcej meczów (78) i nie zaliczył więcej asyst (26). Dodatkowo tylko w Hapoelu Beer Sheva zdobył więcej goli. W Izraelu trafiał 19 razy, a w Polsce dwa razy mniej.