Piłkarz Legii może wrócić do kadry. Jasna deklaracja. "Czuję się gotowy"

Bartosz Slisz w lutym 2020 roku przeszedł z Zagłębia Lubin do Legii Warszawa za około 1,8 miliona euro. Przez pierwszych kilka miesięcy był głównie rezerwowym, ale z czasem wywalczył pewne miejsce w podstawowym składzie. Dobrą grą zapracował na powołanie do reprezentacji Polski, w której zadebiutował 5 września 2021 w meczu eliminacji mistrzostw świata z San Marino (7:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne powołania Santosa? Problemy już na starcie

Bartosz Slisz o powrocie do reprezentacji Polski. "Chcę się do tego przybliżyć"

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Slisz może wrócić do reprezentacji Polski. Selekcjoner Fernando Santos obserwował go podczas ligowego meczu z Cracovią (2:2) i jest możliwe, że powoła go na marcowe spotkania z Czechami i Albanią w eliminacjach EURO 2024.

W rozmowie z Interią piłkarz Legii przyznał, że jest otwarty na powrót do kadry, ale zdaje sobie sprawę, że może na niego zapracować tylko dobrą grą. - Nie myślę tak bardzo o reprezentacji, ale czuję się gotowy. Uważam, że jeśli w każdym meczu będę prezentował równą formę, to zasłużę sobie na powołanie. Chcę się do tego przybliżyć, ale nie mam większego wpływu na to, czy tak będzie, czy nie - powiedział.

Slisz wrócił także do czasów, gdy po raz pierwszy przyjechał na zgrupowanie drużyny narodowej. Nie było mu łatwo odnaleźć się w nowym otoczeniu. - Gdy wcześniej dostałem powołanie, byłem zupełnie innym zawodnikiem, inaczej na to wszystko patrzyłem. Na boisku nie jest tak samo, jak poza nim. Wchodziłem do nowej grupy, praktycznie nikogo tam nie znałem - wyjaśnił. Zaznaczył, że wynika to z jego introwertycznego charakteru. - Potrzebuje czasu, aby odnaleźć się w nowej grupie. Nie mam potrzeby rozmawiania z każdym po kątach i dowiadywania się przeróżnych rzeczy. Z biegiem czasu staję się bardziej otwarty i może to jest ten czas, gdy mógłbym pokazać jeszcze więcej - dodał.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dotychczas Bartosz Slisz rozegrał 117 meczów dla Legii Warszawa, strzelił w nich cztery gole oraz zaliczył pięć asyst. Z klubem zdobył dwa mistrzostwa Polski.