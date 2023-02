Była ósma minuta doliczonego czasu gry niedzielnego meczu: Piast Gliwice - Legia Warszawa. Gospodarze grający w liczebnej przewadze (drugą żółtą kartkę otrzymał w 84. minucie dostał Bartosz Slisz) dążyli do zdobycia wyrównującej bramki. Michał Kaput dośrodkował w pole karne, a w polu karnym zderzyli się Kacper Tobiasz oraz Damian Kądzior. Obaj upadli na murawę i długo się z niej nie podnosili.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Skandal na stadionie Spezii. Kibice Juventusu oddali mocz na rywali. Jest śledztwo

Kontuzja podstawowego zawodnika Legii. Z Widzewem zagra debiutant

Chwilę później sędzia Damian Sylwestrzak zakończył pojedynek (Legia Warszawa wygrała 1:0 po trafieniu Josuego w 76. minucie z rzutu karnego), ale Kacper Tobiasz cały czas z grymasem bólu trzymał się za bark. Okazało się, że 20-letni bramkarz narzeka na kontuzję.

- We wtorek bramkarz "Wojskowych" przejdzie badania diagnostyczne, po których okaże się ile wyniesie przerwa w treningach, ale w klubie liczą się z tym, że może ona potrwać nawet do miesiąca - czytamy na portalu Legia.Net.

Oznacza to, że Tobiasz nie wystąpi w piątkowym (godz. 20.30), hitowym meczu PKO BP Ekstraklasy z Widzewem Łódź. Między słupkami zastąpi go prawdopodobnie Dominik Hładun, dla którego byłby to debiut w pierwszej drużynie. Na ławce usiadłby za to Cezary Miszta.

Z powodu nieobecności Tobiasza, Legia Warszawa ma też problem w kwestii Pro Junior System.

- Legioniści są w tym rankingu na 3. pozycji (zespoły z miejsc 1-7. otrzymają nagrody finansowe; od 3,25 mln zł do 250 tys. zł brutto), zdobyli wszystkie punkty dzięki Tobiaszowi, dlatego jego nieobecność w bramce sprawi, że stołeczny klub przestanie regularnie nabijać "oczka" w PJS. Przypomnijmy, że w tej klasyfikacji punktują jedynie zawodnicy z rocznika 2002 i młodsi, którzy rozegrali co najmniej 270 minut oraz 5 meczów. Tych warunków nie spełnia na razie Igor Strzałek (2 spotkania, 72 minuty) - dodaje portal Legia.Net.

Tobiasz w tym sezonie zagrał w 21 spotkaniach. Wpuścił 24 gole, a w ośmiu meczach zachował czyste konto.

Nowe limity wynagrodzeń hiszpańskich klubów. Barcelona w gorszej sytuacji

Legia Warszawa jest wiceliderem PKO BP Ekstraklasy. Po 21 kolejkach ma 42 punkty, siedem mniej od prowadzącego Rakowa Częstochowa.