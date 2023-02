Fernando Santos poczuł Ekstraklasę. Tych piłkarzy obserwował na meczach

Fernando Santos pojawił się na trzech meczach Ekstraklasy w miniony weekend. W piątek był w Gdańsku na starciu Lechii z Widzewem Łódź (0:0), w sobotę obserwował z trybun spotkanie Wisły Płock z Lechem Poznań (0:1), a w niedzielę widział na własne oczy, jak Legia mierzyła się z Cracovią (2:2). Według doniesień Piotra Koźmińskiego z WP SportoweFakty najbardziej podobał się Portugalczykowi ten ostatni mecz i to w Warszawie miał dostrzec piłkarzy z potencjałem na grę w reprezentacji Polski.

Takich piłkarzy obserwował Santos

Portugalski trener zaczął swoją pracę jako selekcjoner naszej kadry narodowej od zapoznania się z polską ligą i jej realiami. Na meczach starał się obserwować młodych, zdolnych piłkarzy, którzy dobrze rokują na przyszłość i jeszcze w tym roku mogliby zostać powołani do reprezentacji. Już w Portugalii dał się poznać jako trener, który bardzo chętnie dawał szansę młodym.

Santos miał zwrócić szczególną uwagę na trzech piłkarzy Legii - Maika Nawrockiego, Bartosza Slisza i Kacpra Tobiasza. Nie ma co się dziwić jego wyborom.

Nawrocki ma za sobą cztery mecze w kadrze U-21, znalazł się na szerokiej liście powołanych do reprezentacji Polski. Na turniej ostatecznie nie został wybrany. W barwach Legii pokazuje się z bardzo dobrej strony i w tym sezonie jest ostoją jej defensywy. Zainteresowanie Nawrockim wykazał Galatasaray Stambuł, którego oferta została już odrzucona. Polak miał być też obserwowany przez Bayer Leverkusen.

Z kolei Slisz już za czasów gry w Zagłębiu Lubin pokazywał, że stać go na wiele. W tym sezonie jest nie do wygryzienia ze środka pola. Za to Tobiasz przebojem wdarł się do składu Legii i szybko zyskał sympatię kibiców. Imponuje formą na tyle mocno, że znalazł się na oku Wolfsburga. Slisz ma już za sobą jeden występ w barwach narodowych - w 2021 r. zagrał 45 minut przeciwko San Marino na wyjeździe. Tobiasz trenował z reprezentacją na MŚ w Katarze, ale do turnieju nie został zgłoszony jako zawodnik.

Po weekendzie z Ekstraklasą Santos uda się do Barcelony, gdzie spotka się z Robertem Lewandowskim. Obaj mają porozmawiać jeszcze w poniedziałek. Portugalczyk ma w planach także rozmowę z Kamilem Glikiem we włoskim Benewencie. Później wróci do Polski, by domknąć sprawy z nowym mieszkaniem w Warszawie.

Pierwsze mecze reprezentacja Polski zagra pod wodzą Santosa w marcu, z Czechami (24 marca) i Albanią (27 marca) w ramach eliminacji Euro 2024.