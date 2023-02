Krychowiak zaskoczył kolegę. "Przyszedł do mnie i zapytał: Masz agenta?"

Grzegorz Krychowiak trafił do ligi rosyjskiej latem 2018 roku. Przez trzy lata występował w Lokomotiwie Moskwa, a później przeniósł się do Krasnodaru. Obecnie jest wypożyczony z tego klubu do saudyjskiego Al-Shabab.

Grzegorz Krychowiak pomógł koledze z Krasnodaru w znalezieniu agenta. "Po jego rekomendacji"

W podobnym czasie co Krychowiak do pierwszej drużyny Krasnodaru trafił Ormianin Eduard Spertsyan. Miał wtedy 21 lat, wcześniej występował w zespołach młodzieżowych tego klubu. W obecnym sezonie jest jedną z gwiazd ligi rosyjskiej, w 16 spotkaniach strzelił dziewięć goli i zaliczył sześć asyst.

Spertsyan niedawno związał się z uznaną agencją menedżerską CCA Stellar, która reprezentuje m.in. Jacka Grealisha (Manchester City), Eduardo Camavingę (Real Madryt) czy też Krychowiaka. Jak się okazuje, Polak miał duży wkład w taki obrót spraw. - Półtora roku temu Grzegorz przyszedł do mnie i zapytał: "Czy masz agenta?". Odpowiedziałem, że nie. Wtedy odparł, że (CAA Stellar - red.) skontaktują się ze mną w ciągu kilku dni. Napisali do mnie i trochę pogadaliśmy. Nie tak dawno dowiedziałem się, że skontaktowali się ze mną po rekomendacji Krychowiaka. Zasugerował, aby zwrócić na mnie uwagę - wyjaśnił w rozmowie z rosyjskim portalem Sports.

Spertsyan przyznał, że ceni sobie współpracę z agencją. Największe wrażenie zrobił na nim "poziom profesjonalizmu". - Organizują telekonferencje, gdzie zbiera się nas sześciu. Mają pełne zestawienie statystyczne, a także powycinane fragmenty wideo z moich meczów. Mówią, że na razie brakuje mi aktywności i dokładności w ostatniej tercji boiska (najbliżej bramki rywala - red.). I że muszę częściej uderzać - powiedział.

Grzegorz Krychowiak w barwach Lokomotiwu Moskwa i Krasnodaru rozegrał łącznie 124 mecze. Strzelił w nich 28 goli i zanotował 17 asyst. W stołecznym klubie zdobył dwa Puchary oraz Superpuchar Rosji.