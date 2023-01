Chce do Legii. Próbuje wymusić transfer. Robi, co może

Legia Warszawa przygotowuje się do startu rundy wiosennej w tureckim Belek. Możliwe, że jeszcze zimą do ekipy dołączy nowy zawodnik. Rumuńskie media informują, że Andre Duarte z FC U Craiova 1948 wymusza na klubie transfer do Polski.

Fot. Piotr Skornicki / Agencja Wyborcza.pl