Legendarny polski trener gotowy objąć reprezentację Polski. Ma plan na Lewandowskiego

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Wiele wskazuje, że tym razem nie będzie to polski szkoleniowiec. Tak wynika z informacji, do których dotarł Jakub Seweryn. Wśród kandydatów z naszego kraju wymieniano chociażby Marka Papszuna, Jana Urbana, ale pojawiły się także głosy, że warto postawić na Henryka Kasperczaka.

Henryk Kasperczak widzi się w roli selekcjonera reprezentacji Polski

76-latek nie prowadzi żadnej drużyny od 2017 roku. Pomimo tego oznajmił, że gdyby zaoferowano mu posadę selekcjonera, nie zastanawiałby się długo. Nie chce się jednak nikomu w tej kwestii narzucać i czeka na ewentualny kontakt ze strony Cezarego Kuleszy, prezesa PZPN-u.

- Mogę powiedzieć o sobie, że jestem zdrowy, mam siły. Głowa wciąż dobrze pracuje i jestem cały czas ambitny. Ale nie wiemy, co dokładnie myśli prezes Kulesza - na jak długi czas chce zatrudnić selekcjonera, czy miałby on przygotować swojego następcę? Gdyby prezes zadzwonił, to bym z nim rozmawiał. Jestem dyspozycyjny, znam zadania i specyfikę pracy selekcjonera, ale wszystko jest kwestią rozmów i porozumienia się dla dobra polskiej piłki, bo temat jest ważny - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Kasperczak.

Trener, który w przeszłości prowadził m.in. Wisłę Kraków czy Górnika Zabrze, wskazał również, co jego zdaniem nie funkcjonuje w grze reprezentacji Polski. - Uważam, że mamy dobrych piłkarzy, ale nie potrafimy ich wykorzystać, ani znaleźć odpowiedniego ustawienia. Nie idziemy z nowoczesnymi trendami. Nie pokazaliśmy tego, co teraz w piłce się liczy - szybkość, technika, dynamika gry. [...] Bronimy i czekamy na okazję do zdobycia gola. Czemu nie pracujemy nad tym, żeby wyprowadzić piłkę, konstruować akcje i je wykańczać? Cały czas idziemy naszą myślą, która była kiedyś skuteczna - gra z kontrataku - dodał 76-latek.

Kasperczak wie, co uzdrowi polską kadrę. "Nie wykorzystujemy Roberta Lewandowskiego"

Kasperczak wypowiedział się także o roli, jaką w kadrze odgrywa Robert Lewandowski. Jego zdaniem ułatwienie gry napastnikowi FC Barcelony, rozwiązałoby większość bolączek w grze ofensywnej polskiej kadry.

- Brakuje skuteczności ofensywnej. Nie wykorzystujemy Roberta Lewandowskiego, który zawsze był wykorzystywany w swoich wszystkich klubach, bo grają na niego i wiedzą, jak to robić. A my nie znajdujemy sposobu, żeby drużyna mu pomogła na boisku. [...] On też jest ważny, ale trzeba wprowadzać te najważniejsze w nowoczesnej piłce - budowanie akcji, pressing itd.

Henryk Kasperczak rozegrał w karierze 61 meczów dla reprezentacji Polski. Były pomocnik to jeden z autorów historycznego wyniku na mistrzostwach świata w RFN z 1974 roku, kiedy Polska osiągnęła trzecie miejsce. Poza kadrą, Kasperczak występował również w zespole Stali Mielec. Dopiero na końcowe lata kariery wytransferowano go do FC Metz.

Jako szkoleniowiec Polak może się pochwalić zdecydowanie bogatszym portfolio. W Polsce prowadził jedynie zespoły Wisły Kraków i Górnika Zabrze. Ciekawszą historię ma za granicą, gdzie trenował francuskie zespoły m.in. FC Metz, AS Saint-Etienne, czy Lille. Wielu kibicom dał się jednak poznać jako selekcjoner reprezentacji, ale głównie krajów afrykańskich. Kasperczak trenował: Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Senegal, Maroko, czy ostatnio w latach 2015-2017 reprezentację Tunezji.